英國料3月初重開學校 約翰遜將公布解封路綫圖

▲ 英媒指約翰遜將會率先安排英國學校於下月初重開，並放寬戶外聚會限制。

英國正大規模為民眾接種新冠疫苗，外界關注英國可於何時放寬新冠肺炎疫情限制措施。英國首相約翰遜將於當地周一（22日）公布英國解封路綫圖。英媒指約翰遜將會率先安排英國學校於下月初重開，並放寬戶外聚會限制。

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英國《衛報》報道，英國政府已制定分為四階段的解封路綫圖，計劃據報長達60頁，將囊括英國民眾日常生活的每一個部分，而且每個階段之間相距的時間都會有數周。

首階段解封路綫圖料會包括以下措施：

3月8日開始：

所有學校重新開放；

允許2人於戶外公共場所休憩，包括於戶外場所飲咖啡或野餐；

每個安老院友可獲1名親友探訪；

3月29日開始：

允許2個家庭或最多6人於戶外聚會；

恢復網球、籃球等戶外體育運動；

本地居家令將會放寬；

據悉，英國政府計劃於4月推展到第二階段的解封措施，包括容許非必要零售業商舖重開、戶外招待業恢復營業。另外，英國料於5月有大規模檢測的情況下，可恢復大型音樂及體育活動。

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《衛報》引述政府消息人士指，英國政府料仍會維持部分封鎖措施，包括盡量安排民眾在家工作及維持國際旅遊限制。由於英國政府認為上述措施取決於大量無法控制的因素，因此相信不會提前解除措施。

報道指英國政府的解封計劃相對較審慎，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）可能延長實施保就業補貼計劃至今年秋天。英國政府也未有為部分行業制定重開時間表，例如夜店業。

責任編輯：鄭錦玲