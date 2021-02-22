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【港元定存】3個月港元定存最高1.8厘　無視兩中小行鬥減息

Hot Talk 17:00 2021/02/22

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3個月港元定存近日成開刀對象，大新、華僑永亨及滙立先後鬥減。

港元定期存款的減息浪持續，素來打高息牌的集友，今天（22日）全面降息，如3個月年息下調0.05厘後，低見0.2厘。更有虛擬銀行自今年以來4度劈息，滙立（WeLab）於周末下調3個月年息，至失守1厘大關。該行自元旦起已作第一擊，如今連番降息後，從去年底的1.2厘，累削0.25厘，新息率報0.95厘。專家料劈息潮延至今年首季，短存更是重災區。

想知3個月港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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自上周迄今的金牛年開局，5行已鬥減，包括大新 （02356） 及大眾財務全面削短中長息，華僑永亨降短存。不過，另外兩家虛擬銀行仍維持高息，如半年定存最高息是小米 （01810） 有份的天星（AirStar Bank），力保1厘；1年期冠絕全城有0.75厘，由騰訊 （00700） 牽頭的富融（Fusion Bank）提供，但兩者皆跑輸iBond兩厘保底息。

至於短存息，傳統銀行硬撼虛銀，工銀亞洲3個月以1.8厘稱王，滙立新近略減0.05厘，至0.95厘，頓失落三甲榜。韓資樂天證券銷售總監陳欣指，1個月港元拆息料約於0.12厘到0.18厘上落，因暫乏重磅新股招股，對短錢需求不大。而與樓按掛鈎的拆息，3連跌後今天乍現0.12厘，創近1個月低位。

相關新聞：【港元定存】虛銀搶存戰收斂　仍雄霸高息榜

【港元定存】港元定存息最高6厘　以指定外幣兌換即享特惠息

記者︰曾桂芬

責任编輯︰陳楚源

定期存款 虛擬銀行 收息產品 港元定期存款

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