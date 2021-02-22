【網民熱話】用幾多成身家去投資都有學問？ 網民：兩成唔夠用！

投資股票對香港人不陌生，有一點閒錢就可以入場了，但原來用幾多身家也有不同說法。近日就有網民於網上討論區發文，詢問大家平均用身家多少去投資股票。

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樓主指自己剛踏入社會不久，只拿出兩成身家去投資股票。也有人指自己用三成去投資，但不少人都認為兩至三成太少，都指現在牛市行情好，理應把九成身家用作投資，只要盯緊保證金額就可以了。亦有人稱兩成身家是用來賭波賭馬，投資股票至少八成才夠用。

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網民分享心得指應留一些現金以防不時之需，如股災或其他意外，大約金額可以是兩個月的工資或以上。更可以參考生命周期投資法，按年齡自動調整股債比重。又或分散風險，不只投資單一股票，可以三成債券，七成正股等比例，孖展買出買入調動。但要注意：「唔好高追，要睇長線。」長線心態好重要，不要一次輸太多，要追尋穩定升值。

網民回應：

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責任編輯：張瑋婷