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【外幣定存】專家料英鎊上試1.5　忌高追建議低吸位

Hot Talk 16:45 2021/02/22

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明天起持BNO港人可透過App申請移民英國，市傳已有5千人遞表。

市傳英國首相約翰遜最快今天（22日）公布，放寬疫情限制，擬於3月8日作更多鬆綁措施，如復課安排等。投資者早已偷步入市，瞄準當地疫苗接種領先歐洲，刺激英鎊連日勁彈。中美專家皆看好鎊滙前景，上周五（19日）終突破1.4心理關口，創3年高。

目前外資行「鬥牛」，花旗預計鎊滙兌美元於年底再闖1.47新高。韓資樂天證券更樂觀，料可挑戰1.48高位，今年內更可試衝1.5才見頂。惟招商永隆忠告，鎊滙升穿1.37後屢破關，升勢過急，若非因BNO移民而急須換滙，投資者宜靜待第二季才低吸。

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樂天證券銷售總監陳欣料，英鎊今年高低位介乎1.32至1.5，年底目標約1.47至1.48。不過，英鎊今年已搶升，短期稍回至約1.37才較適宜伺機低撈，因外電指或受風險事件衝擊，累鎊滙走勢如過山車；若失守1.35心理大關，再下探約1.32低位，更值博。

此外，明天（23日）持BNO的合資格港人，可透過App申報入籍英國，市料對鎊滙需求增加。眼下英鎊定期存款高息選擇多，冠全城是7天短存享10厘，由南商提供，但須注意該「高息王」正倒數，截止日期至本周五（26日）。

蘇格蘭或二次公投  候1.32低吸

惟招商永隆司庫蕭啟洪警示，唯一潛在風險是，蘇格蘭民族黨已表明，倘於5月9日的議會選舉中以大比數勝出，不排除會舉行二次脫英公投。即使英國政府不會輕易容許蘇格蘭破格，但爭議已足夠再次衝擊英鎊表現。若投資者想趁低吸納，可考慮於約4至5月期間進行分段購買，初步值博位為1.32，甚至再下探1.3心理大關。

整體而言，蕭啟洪預測，今年英鎊不似是大漲之年。可是，仍會因弱美元而維持反覆向上趨勢；除非英國經濟復甦，以至通脹上升較預期快，鎊滙可能進一步上試1.435，此乃2018年高位。

不過，上商研究部主管林俊泓較審慎，指畢竟英國脫歐後窒礙經濟，預計年內英鎊支持位約為1.32至1.38。

相關新聞：【英鎊滙價】憧憬英國經濟快速復甦　英鎊升至1.4美元觸近3年高

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

目標價 收息產品 外幣定期存款 英鎊

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