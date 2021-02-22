【ET講股通】梁耀康：以守為攻　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指高開逾400點後，隨即向下，全日倒跌324點，收報30319點，大市總成交3,025億元。

美債息倘再升 大市添壓力

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股以接近全日低位收市，走勢欠佳，主要受到A股拖累及美國10年期債息上揚。商品價格急漲下，美債息抽升，反映市場憂慮美國將提前加息。另一原因，則是財政預算案或提出上調股票印花稅，若落實，對港股亦恐構成壓力。

早前推介的四大投資主題：中資電訊股、新經濟股、通脹預期、經濟復甦，當中除了新經濟股，是日仍有好表現。中移動 （00941） 升3.5%，江銅 （00358） 升15.3%，玖龍紙業 （02689） 升1.3%，惟受累市況，陰陽燭皆出現長長的上影綫，反映高位有一定獲利回吐壓力。

強者恒強，相信中資電訊股、通脹預期及經濟復甦主題，仍可望保持強勢，惟亦要作好止賺準備，以免市場周期提前完結。

現階段宜以守為攻，待整固完成，以及市場對債息的憂慮降溫，才再作部署。

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