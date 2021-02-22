【BNO移民英國】過半英國僱主有意招聘 邊九個行業最想請人？

英國上月底正式向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，符合資格的港人及其家庭受養人可藉此入籍英國。不少港人擔心疫情下難以在英國就業，但有英國國機構調查發現，現時過半僱主都有意在首季增聘人手。

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根據人力資源機構CIPD與人事顧問公司Adecco調查了2,000間企業，結果發現當中56%有意在2021年首季增聘員工，按年下跌11個百分點，但按季增加3個百分點，對比半年前則7個百分點。

當中增聘意欲最強的包括醫療、金融、保險、教育及資訊科技行業。而受疫情影響嚴重的酒店業，只有36%的酒店老闆打算招聘員工，招聘意欲最為疲軟。

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CIPD高級勞動力市場顧問戴維斯（Gerwyn Davies）表示，這是一年以來，首次見到就業市場好轉的跡象。他認為因為海外勞動力的供應下降，所以失業人數將低於官方預期數字，現時數目已經接近巔峰。

調查同時發現，只有20%受訪公司計劃在2021首個季度裁員，比三個月前下跌10個百分點。英國政府的保就業計劃延期，無疑是就業情況改善的原因之一。

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根據英國國家統計局（ONS）最新公佈數據顯示，英國9月至11月的失業率為5%，按季上升0.6個百分點，代表有172萬人處於失業狀態。和疫情爆發前相比，英國公司的僱員數目減少了81.9萬人。

責任編輯：李俊儀