【市況解構】安聯投資：債息仍有上行空間　料股市能快速消化　看好五大投資主題

▲ 安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強認為，港股還有更多的上升空間。

美國10年期債息近期上揚，升至1.3厘水平。安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成（Christiaan Tuntono）表示，市場預期債券發行量增加、增長強勁、通貨膨脹率上升，以及美聯儲或較預期早結束寬鬆貨幣政策，債息因而上升合理，料債息仍有上行空間，但相信是反映美國經濟正處於復甦階段，市場將會快速消化，對股市影響有限。

熱錢大舉流入港股，安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強指出，港股必定會有較大波動，但預期北水將持續湧港，而且港股較A股折讓大，加上疫苗推出將協助企業盈利回升，港股還有更多的上升空間。

德銀私銀指美股仍具上行空間，未憂互聯網泡沫，看【下一頁】

湯繼成表示，對今年中國經濟樂觀，皆因疫情期間的紀錄良好，加上中國並沒有採取過多的財政及貨幣放寬措施，料相關政策將持續寬鬆，料今年經濟增長至少達8%。

他又指，美元弱勢將持續，利好亞洲貨幣，人民幣將會更強勢，資金亦會更偏好亞洲市場的資產，北亞去年的經濟表現較出色，料動力將持續，而東南亞隨疫苗開始接種，料印度及印尼等地將會追落後，另一方面，不少國家加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）將促進亞洲區內的供應鏈重新分配，北亞及東南亞的經濟差距將會收窄。

陳致強指，由於美股表現造好，估值已不便宜，加上美元走弱，不少外國投資者對A股市場的興趣增加，同時，預期將有更多A股納入MSCI中國指數，料北向資金將會持續增加。

長綫投資主題由國策驅動

投資方面，陳致強看好五大主題：（1） 本地旅遊、（2） 機械建設、（3） 醫療保健及生物科技、（4） 太陽能，及（5） 自給自足，例如5G、半導體及再生能源概念。他指，長綫看好主題主要受惠於國策推動，碳中和承諾亦將導致大量的「贏家」和「失敗者」。

陳致強一直看好醫療保健主題，主因受惠人口老化等結構性問題，直言過往板塊表現良好，現或需小心。他預期未來將會有更多醫療保健股上市，但部份質素較會較以往遜色。

相關文章：【美股收市】儲局續量寬 道指再破頂 債息高企納指續軟

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦