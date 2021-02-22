【數字人民幣】螞蟻集團網商銀行、騰訊微眾銀行傳成為數字人民幣試點銀行

▲ 數字人民幣試點據報從六大國有銀行拓至民營銀行，螞蟻集團旗下網商銀行、騰訊旗下微眾銀行加入。

內地傳媒報道，數字人民幣試點範圍再擴大，在數字人民幣APP中，選擇添加錢包的運營機構除了六大國有銀行外，螞蟻集團旗下網商銀行、騰訊 （00700） 旗下微眾銀行均位列其中，兩家銀行的狀態顯示為「即將開通」，也意味數字人民幣的試點拓至民營銀行。

持有螞蟻集團33%股權的阿里巴巴 （09988） 今日收報250.6元，跌2.5%，成交78億元；騰訊 （00700） 收報713.5元，跌3.7%，成交198億元。

螞蟻集團CEO：數字人民幣不同電子支付工具，對螞蟻是正向增量，請按【下一頁】

早前在深圳、蘇州、北京等地進行的數字人民幣試點活動，數字人民幣APP的數字錢包開立限於工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 、交通銀行 （03328） 、郵儲銀行 （01658） 六大國有銀行。網商銀行、微眾銀行據報加入數字人民幣試點銀行行列，目前兩家機構正在中國人民銀行的指導下展開相關前期工作。

網商銀行發聲明稱，網商銀行作為數字人民幣研發參與機構之一，將按照中國央行的總體安排穩步推進試點測試。

京東成為首個測試數字人民幣在線商城【下一頁】

內地媒體引述分析表示，數字人民幣與銀行渠道建設不斷深化，未來必然會覆蓋至民營銀行，在全國19家已經批復設立的民營銀行中，微眾銀行和網商銀行資產規模和盈利能力居前，同時為互聯網銀行的龍頭，業務模式為「純線上」，已經推出覆蓋個人與小微企業兩大類的豐富的互聯網產品。

市場也有憂慮，數字人民幣推出後，將與螞蟻集團旗下支付寶、騰訊旗下微信支付形成競爭。報道指，目前第三方支付企業主要參與擴展數字人民幣應用場景。

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編輯：陳健婷