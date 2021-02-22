【收息股】中電：今年派息政策審慎、未考慮派特別息　盡量減低電費調整對市民的影響

▲ 中電今年是成立120周年，首席執行官藍凌志認為，現階段並不適合舉行大規模慶祝會，董事會亦未有考慮派發特別股息。

疫情下中電控股 （00002） 仍增加2020年派息，財務總監彭達思指，集團派息政策是根據盈利增長、資產負債表情況而釐定，基於目前受到疫情影響，中電又處理能源過度期，未來營運前景充斥大量不明朗因素，故今年派息政策會保持審慎態度。

今年是中電成立120周年，首席執行官藍凌志稱，中電是少數可以慶祝120周年的公司，香港在過去120年經歷不少危機，也可迎刃而解，變得更強健，過去歷史亦反映中電能把握不同機遇。因應目前疫情環境，藍凌志認為，現階段並不適合舉行大規模慶祝會，董事會亦未有考慮派發特別股息。

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中電主席米高嘉道理在業績報告中指，中電銳意擴展大灣區業務，藍凌志稱，中電在大灣區的發展並不只限於發電相關投資，也包括電力應用，如向電動車供電等綜合性業務。

集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，隨中央積極推進低碳及創新方向，中電除繼續發展核電及再生能源外，也會在大灣區尋求與現有業務具有協同效應的項目。

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中電今年凍結電費，阮蘇少湄指，去年天然氣已佔發電燃料組合約五成，但由於政府在減碳方面有不同措施，中電會留意燃料價格的走勢，未來在電費方面，會盡量將對市民影響降至最低。

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編輯：陳韻妍