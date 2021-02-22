【北水基金】北水長城新基金　布局A+H雙市冀掘金

▲ 多隻北水新基金搶推，在內地收水陰霾下仍熱賣。

今天（22日）是內地金牛年復市後首個交易周，近百隻公募基金搶頭炮新春開售，瞄準基民在送鼠迎牛已雙賺，收取壓歲錢及利是錢，坐擁閒資可買基金，冀搶發新年財。

而投資包含港股通的產品仍大熱，例如本周四（25日）上架的「長城價值成長6個月混合基金」，最多有一半比重可涉足港股。上述新基金的操盤手何以廣，標榜以布局A+H股突圍，冀在跨境雙市中掘金，且聚焦A股稀缺類行業，如互聯網、物管、教育、醫藥及消費，視之為5大類龍頭亮點。

長城基金經理何以廣直指，中概股回流根本改變港股的生態，頓變新經濟龍頭聚集地。

近百新公募基金 春節後搶閘推【下一頁】

另一方面，公募基金續火爆，「嘉實競爭類優選基金」今天開賣，半晝已遭瘋搶吸金百億，超越上限80億元，擬提早結束成牛年「日光基」。此外，北水另一大水喉，放寬年金投資港股的緊箍咒現已進入實際操作階段，規模約3萬億元（人民幣，下同）的年金，旗下養老金產品允投資港股通標的股，分析指如以限額一成計，長遠最多可能有3千億活水湧港。

內地於1月底鬆綁限制，破天荒批出5隻港股通相關年金。新近又有博時及招商年金旗下多隻養老金產品，涉足港股。中國國際經濟文化中心經濟研究專家劉向東指，港股受惠價值回歸，可為年金提供多元投資，享受境外市場的上行紅利，冀帶來較穩定回報，加強保值增值的配置功能。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源