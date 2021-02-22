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【有相睇】高層全海景可借九成按揭　三房呎價1.33萬　代理：用家無睇樓都照買

股樓投資 17:01 2021/02/22

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農曆新年長假期後，樓市快速回復暢旺，準買家怕遲買會貴，紛紛加快入市，就算無得睇樓，都照入市。中原李建華說，荃灣海濱花園3座高層B室，實用面積577平方呎，三房間隔，享海景，原叫價810萬元，雖然無樓睇，但仍獲買家洽購，終減價40萬元，以770萬元易手，實用呎價13,345元。

李建華表示，買家為用家，鍾情海濱花園環境舒適，而且價錢相宜，經了解後，知道全海景放盤較少有，而且上址叫價較市價有4%折讓，故即使無樓睇，都願意承接。值得留意的是，由於成交價為800萬元以下，可受惠新按保計劃，承造九成按揭，換言之，首期只約77萬元。

代理又說，原業主於2007年6月，以213萬元買入單位，一直作收租用途，因決定離港，所以賣樓，持貨約14年，現帳面賺557萬元，單位期內升值2.6倍。李建華指，海濱花園上月錄得17宗成交，平均實用呎價12,552元，而本月市況持續暢旺，至今錄得10宗成交，平均實用呎價12,877元。

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延伸閱讀：啟德GRANDE MONACO價單登場　一房最平766萬起　會德豐：之後推出單位或加價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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