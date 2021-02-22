【iBond】iBond挾兩厘墊底息　吸引財金界名人捧場

▲ 新股女王鍾絳虹指，若政府今年重推iBond兼有兩厘保證息率，有意再下注長揸作收息。

市傳財政司司長陳茂波周三（24日）公布財政預算案時，擬今年續推iBond，而財經界名人率先表態有意認購，忠實擁躉包括有「新股女王」之稱的鍾絳虹。洋名Pamela、現為卓佳商務部董事總經理及lPO總監的鍾絳虹，回應本報查詢指，若政府再推iBond，有興趣申請，主要瞄準官債保證年回報兩厘，遠較銀行定期存款幾近零息好。

政府擬再推iBond及銀債【下一頁】

去年政府重推iBond （04239） ，Pamela在百忙中也有落注，且持貨至今，打算長揸3年至到期日。

常瞓身工作的Pamela，剛忙完新股王諾輝健康 （06606） 招股。她不諱言，預計今年新股工作更繁忙，根本沒時間鑽研股票投資，揀慷慨派息的績優股作長持有，因此具穩定派息的官債，且幾近零風險，最適合職場大忙人，在持續多年的低息大環境下，為辛苦錢尋好路，而非單單只是適合避險族的老友記。

iBond在港交所 （00388） 掛牌逾3個月，最高曾見104.55元，較面值百元帳面升值近5%，惟鍾絳虹未有心動，快手高沽套現。而去年她抽iBond喜獲全中，抽中4手，擬長揸3年，輕鬆賺息2,400元。

今年CPI料轉正 明年錄2.1%升幅

此外，統計處今午將公布1月份消費物價指數（CPI），全城關注在第4波疫情下，本港能否擺脫連續半年的通縮。不過，大行花旗專家料，今年首季CPI仍維持零水平；但相信全年恢復正增長，明年更錄得2.1%升幅。

要是市面在疫後作報復式消費，加上低基數效應，疊加全球水浸及超低息環境下，美債息又直逼1.4厘，引發惡性通脹等，刺激明年本港通脹或升逾2%，跑贏通脹掛鈎債券的兩厘包底息。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，今年首季CPI料處於零水平，次季升0.2%；全年計，今年升1.3%，明年再升2.1%。而今明兩年的GDP則分別料有3.5%及4.2%升幅。

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記者︰曾桂芬

責任编輯︰陳楚源