緬甸民眾發動全國大罷工 軍方警告「或有人命損失」

緬甸軍方政變觸發民眾連續多日示威抗議，軍方以暴力手段鎮壓，造成多人死亡。惟緬甸民眾無懼軍方打壓，於當地時間周一（22日）發動大罷工，軍方警告示威者，若持續對抗，「將會遭到人命損失」（suffer loss of life）。

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緬甸軍方發動政變以來，緬甸示威抗議持續不斷，民眾無懼威嚇，周一（22日）發行全國大罷工，呼籲寫字樓暫停工作、商舖停業，呼籲公民參加抗爭。

罷工獲不少民眾響應，不少商店的鐵閘拉下，沒有營業，緬甸民眾紛紛在社群媒體上傳照片，顯示多個城市都有民眾走上街頭抗議。

軍方於周日透過國營電視台MRTV發表聲明，表示發現有示威者打算於周一當天煽動騷亂，企圖讓國家進入無政府狀態。軍方稱示威者正在煽動民眾、特別是鼓吹青少年對抗政權，警告或會招致人命損失。

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社交媒體的影片顯示，緬甸最大城市仰光於周日晚上及周一清晨，軍方以鐵絲網封鎖了前外國大使館的道路，亦有警察及軍方車輛於市面巡邏。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國將採取「果斷行動」（take firm action），反對軍方以暴力手段打壓示威者，並與緬甸人民同在。

責任編輯：郭麗明