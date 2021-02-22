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印度發現240種變種病毒株 專家：達到群體免疫如神話

環球社會熱點 16:10 2021/02/22

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印度政府專家表示，印度發現240種新冠肺炎變種病毒。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國相繼出現變種病毒個案。印度的新冠肺炎確診個案全球第二多，同樣面對新冠肺炎變種病毒的威脅。印度政府專家更表示，印度發現240種新冠肺炎變種病毒株。專家更認為印度要達到群體免疫等同神話般困難，相信印度全國最少要有80%的人擁有抗體，才可達到群體免疫。

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印度馬哈拉施特拉邦新冠疫情特別工作組成員喬希（Shahshank Joshi）表示，印度的新增確診個案自上周以來不斷增加，印度全國各地出現了240種新冠肺炎新病毒株。

除了馬哈拉施特拉邦外，喀拉拉邦、中央邦、切蒂斯格爾邦及旁遮普邦等多個邦，近期的確診個案都正在激增。

印度政府計劃進行大規模新冠疫苗接種，試圖達到群體免疫。印度首階段計劃為全國3,000萬名醫護人員及前綫工作人員接種，其後會為2.7億名50歲以上人士或有併發症的人接種。

但喬希形容要達到群體免疫等同神話（myth），指全國最少也需有80%的人口獲得抗體，才可達到群體免疫。

他又表示新冠變種病毒具有免疫逃逸機制（immune escape mechanism），可避過人體免疫力的抵禦，甚至導致人們再次感染病毒。喬希估計上述原因導致新變種病毒更容易傳播，將令印度難以達到群體免疫。

責任編輯：鄭錦玲

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