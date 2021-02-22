【DayDayCook】「日日煮」獲李家傑領投2500萬美元C1輪融資 與內地植物肉PFI合作
Hot Talk 15:52 2021/02/22
香港網上煮食教學及銷售品牌「日日煮（DayDayCook）」完成2500萬美元C1輪融資，由恒基地產 （00012） 和中華煤氣 （00003） 主席李家傑的私人投資基金領投。日日煮同時宣布，與內地植物肉食品製造商PFI落實策略伙伴協議，開發植物肉食品，透過線上線下的銷售網絡推出市場，相關品牌產品料2021年第二季推出市場。
日日煮由朱嘉盈於2012年創立，不單在香港發展，日日煮的食品目前於內地所有主要網購平台銷售，實體零售點有逾300個，也是短視頻平台快手 （01024） 的十大食品品牌之一。日日煮表示，計劃於今年內將線下的零售點增加至逾1000個。朱嘉盈創業前曾在滙豐私人銀行證劵部工作。
日日煮至今已在市場集資8000萬美元，投資者包括 C Ventures、阿里巴巴創業者基金、Ironfire Capital、Talis Capital、500 Startup、AMTD。
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編輯：麥德銘