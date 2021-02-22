【筍工推介】物流署聘二級印刷技術員 月薪最高達2.4萬 具相關經驗小六畢業可申請　留意本周截止日期

最近政府物流服務署招聘二級印刷技術員，只要有相應經驗，學歷較低都能申請，以公務員條款聘用留意本周四（2月25日）就截止申請。

二級印刷技術員月薪由總薪級表第6點（每月18,795元）至總薪級表第10點（每月24,070元）。申請人必須通過面試才會獲邀參加技能測試及《基本法》知識測試，如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約十至十二個星期內收到通知。通過面試及技能測試，《基本法》知識測試的申請人才獲考慮聘任，獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。

二級印刷技術員申請入職條件：

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二級印刷技術員工作職責：

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申請人必須在2021年2月25日或之前，透過下列其中一個方法遞交申請表格：

（i）將申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員(裝訂分流)職位」

（ii）在公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取或從公務員事務局互聯網站 （http://www.csb.gov.hk）下載。

聯絡地址: 香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組

查詢電話: 2231 5133

截止申請日期(日/月/年) : 25/02/2021 23:59:00

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責任編輯：張瑋婷