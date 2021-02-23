【預算案2021】香港稅務學會會長吳錦華：提出加稅本是吃力不討好

2020至2021年度財政預算案將於本周三（24日）宣布，財政司司長陳茂波曾在個人網誌表示，收到市民提出加稅的建議，惟未有透露會否將此意見納入預算案中。香港稅務學會會長吳錦華認為現時香港經濟環境不佳，加稅的機會率較低，相反若政府有意從稅收增加其收入，可從「用者自付」的稅種入手。

受疫情影響，現時本港主要稅務收入大打折扣，庫房「大縮水」，甚至預告未來幾年後或出現結構性財赤，吳錦華坦言不論在任何一個國家或地方，提出加稅本是吃力不討好的工作，他指政府要留意市民的痛點，及加稅後對整體庫房收入的成效，若疫市下加重一些累進稅（progressive tax）如薪俸稅、利得稅等，所彌補的數目只佔少部分，效果並不大。

新一份財政預算案綠色封面爆光！ 陳茂波：財政豐儉也有周期：【下一頁】

【財政預算案】陳茂波料赤字達3000億元 「加糖」或有難度：【下一頁】

對於外界提出加入新的種稅如奢侈品稅及股票稅等，他表示上述均採用「用者自付」原則，對大眾市民的影響不大，認為政府亦可參考一二，或從印花稅入手，僅稍微提升少量稅額的幅度，卻帶來穩定的稅務收入，「或有機會影響部分高收入人士，但我相信對他們來說，影響可能較為輕微。」

外匯基金最新報告顯示2020年進帳了1,978億元，吳指這個正是香港另一個保險箱，即有4,000億美元（約3萬多億港元）外匯儲備基金作後備支援，以97年金融風暴為例，各國貨幣遭貶值，香港卻安然度過，便是依靠其保障港幣和美元掛鉤的匯率。再者，香港作為一個小型的經濟體，若匯率被人任意操縱，通貨膨脹，令市民購買力大跌，無法生存，故香港需倚靠一個大經濟體。

更多詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他認為從外匯基金撥出少部分使用作緊急救援，這並非不可能的做法，要視乎港府採取怎樣的心態去面對問題，若經濟持續下滑，他指現時正是一個好時機考慮香港合適開設甚麼新稅項較為合適，畢竟需花時通過不同流程和諮詢，若再延遲，香港必然出現結構性赤字，長貧難顧，很快便會「乾塘」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐