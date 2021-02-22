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【大行點睇】大和首予藍月亮買入評級 看好股價再升近三成

股樓投資 16:59 2021/02/22

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大和發表研究報告指，料內地最大液體清潔劑生產商藍月亮集團（06993）將受惠於網上銷售成熟，公司2020年至2022年的收入年均複合增長至24%。該行首予藍月亮「買入」評級，目標價21元。藍月亮集團現跌0.8%，報16.52元，換言之目標價較現價具27%潛在升幅。

【小米1810】小米傳入股內地晶片製造商 今股價高開後轉跌近3%  詳情請看[下一頁]

大和指，公司今年市盈率60倍，意味2020年至2022年每股盈利（EPS）年均複合增長預測達30%計，市盈增長率預測2倍。該行又指，藍月亮將會迎來多個催化劑，包括非清潔產品收入貢獻擴張，預料2022年將會佔公司收入24%；新產品擴大客戶及收入基礎；透過控制銷售開支，提升經營效率，與國際品牌經營溢利率差距收窄；去年基數較低及進一步滲透至三、四線城市，今年收入料按年增34%。

【大行報告】網易本周公布業績　大摩續看好其海外業務　將其美股目標價升至160美元  詳情請看[下一頁]

大和預料，藍月亮2020年至2022年各年純利預測分別12.66億、20.24億及25.48億元。

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撰文 : 趙家盈

藍月亮集團（06993）

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