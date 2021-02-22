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【滙豐控股5】滙豐傳擬撤出 美國零售銀行業務 謀擴中國印度新加坡市場

股樓投資 18:22 2021/02/22

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滙豐控股 (00005)明日將公布全年業績。外電消息最新報導，滙豐預計將於明日同時宣布退出美國消費銀行業務。消息指，滙豐計畫在多個亞洲市場重點擴張。除了內地，也包括新加坡和印度等高增長市場。受消息推動，滙豐績前續上揚，全日收報46.5元，上升2%。

【收息股】中電去年多賺1.4倍至115億元 第四期中期息每股派1.21元   詳情請看【下一頁

近日已有消息傳出，滙豐將再度提出「重返亞洲」策略，包括計劃把成長目標投放到財富管理行業，加大亞洲業務的潛在利潤，已成為全球最大財富管理機構之一。而且傳出集團多名高層將由倫敦調往香港，包括環球銀行及資本市場、財富和個人銀行、環球商業銀行等三個業務部門的主管。

重返亞洲的同時，滙豐傳出縮減美國業務規模，皆因美國零售銀行過去三年均出現虧損，而集團未能改善這困局。滙豐2003年收購Household進軍美國消費金融業務，作為集團當時環球拓展策略的一部分。　

市場已預期，滙豐會在全年業績中公布新成本控制及資本計劃，披露加快資本回報的步伐及風險加權資產效率的目標。其中高盛發表報告指，預期滙豐將繼續精簡其營運架構、進一步將業務重心轉至亞洲地區，以及其資本收益重新啟動。該行予集團目標價59元，評級為「買入」。

【大行報告】網易本周公布業績　大摩續看好其海外業務　將其美股目標價升至160美元  詳情請看【下一頁

  

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 經濟

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