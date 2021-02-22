花旗推Citi Plus服務料客戶增1倍 總經理林智剛稱疫下數碼銀行收入急升1倍

花旗銀行早前宣布推出試行全數理財體驗服務「Citi Plus」，其行香港總裁及總經理林智剛表示，在短短3個星期時間內已吸引5,000個客戶登記使用，並向他們反映試用意見；相關新戶口產品現時已正式投入服務，他指研發期間參考了800名介乎18至35歲人士的理財習慣和痛點，冀進一步貼近年輕客戶的需求，並預計未來兩年相關客戶可增長一倍。

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2020年新冠疫情持續，各行各業大受影響，惟林智剛認為有別其他行業，對銀行而言經營環境仍然不錯，他透露花旗香港零售銀行資金淨流入按年增44%、新客戶按年增長12%，財富管理收入亦按年增加9%，信用卡客戶數量較去年上升19%，他表示疫情帶動了新常態，令其數碼銀行的收入較去年增長一倍，約80%客戶用戶使用數碼行渠道。

除他預料今年整體零售銷售將回復增長，或未能回到2019年疫情爆發前的水平，惟相信其仍有所上升；同時，他預計今年財富管理業務將會錄得單位數增長，整體零售銀行客戶或有較高的單位數字增長。

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責任編輯：潘曉豐