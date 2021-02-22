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【網絡安全】中小企難保護網絡安全？ 羅兵咸永道夥香港寬頻推網絡威脅管理服務

商業 17:10 2021/02/22

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羅兵咸永道與香港寬頻企業方案合作，透過提供網絡威脅管理服務，幫助中小企，保護其數碼資產及基礎建設。（資料圖片）

在新常態下，企業正逐步轉至數碼遙距工作模式，然而網絡攻擊仍在迅速增長。有見及此，羅兵咸永道與香港寬頻企業方案合作，透過提供網絡威脅管理服務，幫助企業，尤其是缺乏網絡安全人才的中小企，保護其數碼資產及基礎建設。

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是次合作為企業帶來全方位的網絡安全服務，由網絡漏洞評估、模擬釣魚網絡、全天候資訊安全監控中心、全天候修復管理，以至新世代託管式網絡安全檢測和應對等，為企業偵測和應對網絡風險。對於合規要求嚴格的大型企業，公司也設有更高規格的服務選擇，包括威脅情報諮詢和主動應對事故等。

羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定指出，是次將羅兵咸永道的網絡安全系列產品，推至廣大的香港寬頻企業方案客戶，相信可共同解決中小企經營者面對的困難，幫助更多本土企業在網絡安全方面作好準備，建立可持續工作模式。

香港寬頻持股管理人及科技總裁李友忠表示，現時香港寬頻向超過10萬家企業，即香港一半營業中的公司提供企業方案服務，熟知企業對網絡保安的需求以及他們當前所面對的風險，中小企業絕對應該獲得更好的服務。

責任編輯：朱悅瀅

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