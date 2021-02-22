  • 25°C
香港時間 : 2021222日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

買二手樓都要排隊　幾組客爭購　價高先買到　香港樓市再陷瘋狂？

股樓投資 15:37 2021/02/22

分享：

農曆新年過後，樓市交投持續暢旺，延續過年前的小陽春。業界人士指，各大屋苑頻現用家吼平盤，惟近日盤源消化加速，有個別屋苑再現多組買家出價搶盤情況。 

中原陳輝麟說，青怡花園7座高層E室，實用面積343平方呎，兩房間隔，原叫價620萬元放盤。由於單位有新淨及雅致裝修，加上享青衣公園景致，遠眺海景，日前同時獲4、5組買家爭購，最後價高者得，以585萬元成交，實用呎價17,055元。 

陳輝麟表示，原業主於2007年10月以136萬元購入單位，持貨約13年，現帳面賺449萬元，物業期內升值3.3倍。他又說，農曆新年過後，二手市場立即回勇，延續過年前小陽春，而青衣區本月交投暢旺，至今累錄約54宗成交。 

除了青衣，將軍澳也見同類情況。中原伍錦基說，將軍澳東港城6座高層E室，實用面積524平方呎，大兩房間隔，座向西南方，享開揚內園景，去年10月開價880萬元放盤，早前獲8組買家排隊睇樓，終減價45萬元，以835萬元易手，實用呎價15,935元。 

伍錦基說，原業主於2012年8月以445萬元買入單位，持貨8年半，現賬面賺390萬元離場，物業期內升值88%。他續說，將軍澳東港城本月至今暫錄9宗成交，已超越上月全月宗數，平均實用呎價約15,314元。 

延伸閱讀：啟德GRANDE MONACO價單登場　一房最平766萬起　會德豐：之後推出單位或加價【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

睇準屯門基建概念　加上樓價相對平　上車客撲入市　頂層連天台僅660萬易手
2021/02/18
睇準屯門基建概念　加上樓價相對平　上車客撲入市　頂層連天台僅660萬易手
【上車盤】不用400萬做業主　10分鐘內行到西鐵站 　上手業主3年賺18%
2021/02/19
【上車盤】不用400萬做業主　10分鐘內行到西鐵站 　上手業主3年賺18%
見成交不斷增加　買家「零議價」撲入市　盡快上車先安心
2021/02/19
見成交不斷增加　買家「零議價」撲入市　盡快上車先安心
【轉租為買】家庭客租樓多年終轉軚上車 見麗城花園3房放盤一減再減 即以798萬元接貨
2021/02/19
【轉租為買】家庭客租樓多年終轉軚上車 見麗城花園3房放盤一減再減 即以798萬元接貨
【樓市現象】樓市爆發「大陽春」 週末10大屋苑錄成交勁升逾8倍 創近8年半新高
今日
【樓市現象】樓市爆發「大陽春」 週末10大屋苑錄成交勁升逾8倍 創近8年半新高
二手市場 將軍澳 青衣 青怡花園 東港城

上一篇文章

【大行報告】網易本周公布業績　大摩續看好其海外業務　將其美股目標價升至160美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽