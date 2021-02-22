買二手樓都要排隊　幾組客爭購　價高先買到　香港樓市再陷瘋狂？

農曆新年過後，樓市交投持續暢旺，延續過年前的小陽春。業界人士指，各大屋苑頻現用家吼平盤，惟近日盤源消化加速，有個別屋苑再現多組買家出價搶盤情況。

中原陳輝麟說，青怡花園7座高層E室，實用面積343平方呎，兩房間隔，原叫價620萬元放盤。由於單位有新淨及雅致裝修，加上享青衣公園景致，遠眺海景，日前同時獲4、5組買家爭購，最後價高者得，以585萬元成交，實用呎價17,055元。

陳輝麟表示，原業主於2007年10月以136萬元購入單位，持貨約13年，現帳面賺449萬元，物業期內升值3.3倍。他又說，農曆新年過後，二手市場立即回勇，延續過年前小陽春，而青衣區本月交投暢旺，至今累錄約54宗成交。

除了青衣，將軍澳也見同類情況。中原伍錦基說，將軍澳東港城6座高層E室，實用面積524平方呎，大兩房間隔，座向西南方，享開揚內園景，去年10月開價880萬元放盤，早前獲8組買家排隊睇樓，終減價45萬元，以835萬元易手，實用呎價15,935元。

伍錦基說，原業主於2012年8月以445萬元買入單位，持貨8年半，現賬面賺390萬元離場，物業期內升值88%。他續說，將軍澳東港城本月至今暫錄9宗成交，已超越上月全月宗數，平均實用呎價約15,314元。

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