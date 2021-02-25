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首階段提供48張病床 北大嶼山醫院香港感染控制中心明起啟用

環球政經 21:26 2021/02/25

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醫院管理局本周四(25日)公布，北大嶼山醫院香港感染控制中心於明日(26日)起正式啟用，用於接收確診新冠肺炎的病人，年齡介乎16至65歲、臨床情況屬輕度及中度的確診病人，首階段開放一個設有48張隔離病床的病房。

醫管局主席范鴻齡今日(25日)舉行啟用儀式，指於一月底接收香港感染控制中心後，九龍西醫院聯網則負責中心的管理和運作，並進行籌備工作，包括安裝及調校醫療儀器設備、提供培訓等。

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香港感染控制中心設有6座樓高兩層的病房大樓，合共有816張隔離病床，所有病房均具備醫院級別的隔離治療設施，並可提供輸注藥物及供氧治療，料6座病房大樓將按需要分階段啟用。

醫管局表示，設於醫療中心的化驗室，除了處理日常的臨床化驗項目外，還可每日最多1,500個病毒樣本化驗，增加整體公立醫院的化驗量約15%，進一步提升香港醫療系統的檢測能力。

 

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責任編輯：潘曉豐

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