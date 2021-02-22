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【大行報告】大和首次建議買入藍月亮　目標價21元

新經濟追蹤 15:03 2021/02/22

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大和看好藍月亮，評為「買入」評級。

大和發表研究報告，首次給予內地最大液體清潔劑生產商藍月亮集團 （06993） 評級為「買入」級別，目標價21元，較止周五收市價16.66元，仍有26.1%潛在升幅。報告預料，受惠網上銷售成熟，公司2020年至2022年收入年均複合增長至24%。

報告預測，今年市盈率60倍，意味2020年至2022年每股盈利（EPS）年均複合增長預測達30%計，市盈增長率預測2倍。

報告認為，藍月亮將迎來多個催化劑，當中包括（1）非清潔產品收入貢獻擴張，預料2022年將會佔公司收入24%；（2）新產品擴大客戶及收入基礎；（3）透過控制銷售開支，提升經營效率，與國際品牌經營溢利率差距收窄；（4）去年基數較低及進一步滲透至三、四線城市，今年收入料按年增34%。

大和預料，藍月亮2020年至2022年各年純利預測分別12.66億、20.24億及25.48億元。

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記者：謝卓榮

港股 藍月亮集團（06993） 純利 每股盈利 大行報告 市盈率

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