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【網民熱話】向什麼方向的單位最慘？ 網民：向北樓電費貴人幾倍

理財智慧 16:34 2021/02/22

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香港地少人多，如何選擇適合的房屋更是令人頭痛，除了考慮價錢，還要思考座向。近日就有網民上網詢問大家意見，向什麼方向的單位是最慘的。

【網民熱話】凶宅隔離單位應唔應該住？ 網民：好多野要諗喎！ 【見下頁

雖然有網民認為向西樓，西斜好熱， 更有人稱自己熱到出熱痱，冬天就要在屋內穿羽絨。但樓主持相反意見。他指向北樓更差，一年365天都曬不到陽光，冬天就長期北風冷死人， 夏天吹南風時又會特別悶熱，家人更稱向北樓電費也貴人幾倍。但樓主持相反意見。他指向北樓更差，一年365天都曬不到陽光，冬天就長期北風冷死人， 夏天吹南風時又會特別悶熱，家人更稱向北樓電費也貴人幾倍。

【網民熱話】抽三年居屋抽唔到 家人唔想交回公屋比政府 網民：應否為買私樓放棄層公屋？【下一頁】

不少人認同西南偏南是最好，只向西就太熱，但是房間也不能沒有陽光，所以西南最好。最差的座向正西同正北，沒有太陽，長年累月都陰陰暗暗，影響心情。

不過又有人指，不是看往什麼方向，而是看周邊環境，如果是「向煙通向南都無用啦⋯⋯港島向維港大部分向北咪唔好」，需要自己分析。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷

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