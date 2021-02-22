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【AR眼鏡】搶先蘋果推出？三星Glasses Lite曝光　可用智能手錶操作

科技 15:15 2021/02/22

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據外媒《9to5Google》報道，知名爆料達人 WalkingCat 最新分享了兩段三星AR眼鏡產品「Glasses Lite」影片，展示該AR眼鏡的重點功能概念。

近日有關蘋果公司（Apple）、三星（Samsung）推出擴增實境（AR）硬體產品的消息不斷。繼日前有消息指蘋果AR眼鏡最快將於2022年上市，對手三星亦似乎有新動向。據外媒《9to5Google》報道，知名爆料達人 WalkingCat 最新分享了兩段三星AR眼鏡產品「Glasses Lite」影片，展示該AR眼鏡的重點功能概念。

WalkingCat日前在Twitter發布的帖文及影片顯示，Glasses Lite 將可顯示一個巨大的虛擬電腦屏幕，滿足用戶日常玩遊戲、觀看影片、進行視像會議，以及配合工作需要等。還可將鏡片變成太陽眼鏡，用作保護眼睛。

【CES 2021】Lenovo推新一代AR眼鏡　可同時顯示5個屏幕

【AR眼鏡】傳Apple Glass將進入第二開發階段　主打輕巧、節能特點

另一段影片則展示了透過 AR 眼鏡進入虛擬辦公室的概念，以投射3D影像於現實場景的全息投影（Hologram）來加入會議。而用戶亦可以使用智能手錶來瀏覽界面及進行操控。

此外，去年6月初另有外國媒體發現，三星已向南韓專利廳（KIPO）提交的AR 眼鏡技術專利文件透露，該AR 眼鏡鏡頭可以讀取路面狀況後即時反映到眼鏡上，為用戶作導航及提供路面交通資訊之用。未知未來Glasses Lite亦會否備有上述功能。

【處罰三星掌舵人】南韓政府重罰李在鎔　出獄5年內不得重掌集團

責任編輯：張寶燕

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