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渣打香港設首間優先私人理財中心　專攻800萬以上資產高端客

理財智慧 15:45 2021/02/22

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渣打銀行(香港) 宣布，開設香港首家渣打優先私人理財中心，以提升優先私人理財客戶的服務體驗，專為資產管理總值達800萬港元或以上的高資產淨值客戶而設。優先私人理財中心座落K11 ATELIER Victoria Dockside，總樓面面積超過8,800平方呎。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示：「亞太區有高達650萬高資產淨值人口，他們所持有的財富更高達22.2萬億美元，兩者均為全球最高。當中，香港與中國高資產淨值人口增長最為迅速，意味對財富管理服務有強勁的需求。富裕客戶群一直是渣打其中一個業務重點，並擁有成功的策略及穩固的市場地位。憑藉卓越的財富管理及數碼方案，以及累積多年服務富裕客戶的豐富經驗，我們在這市場擁有獨特的競爭優勢。首家優先私人理財中心的啟用，進一步彰顯渣打香港致力服務富裕客群的承諾。」

優先私人理財中心擁有寬敞舒適的環境，讓客戶休憩其中欣賞美麗的維港景致。

(左起) 渣打香港行政總裁禤惠儀及渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠 為位於K11 ATELIER Victoria Dockside的優先私人理財中心揭幕。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示：「隨著客戶越趨富裕，市場湧現一批客戶，其資產淨值雖然未及私人銀行客戶，但已遠超大眾富裕客群，目前的金融方案未能完全滿足他們的需要。優先私人理財服務專為這批高資產淨值客戶而設，為他們度身訂造理財方案，以財富管理方案為本，由經驗豐富的專家團隊提供專業貼心的服務，並專享尊貴的生活禮遇。新開設的優先私人理財中心，將進一步加強我們服務富裕客戶的策略。過去一年，優先私人理財的客戶和管理資產總值均錄得雙位數字增長。」

新一份財政預算案綠色封面爆光！ 陳茂波：財政豐儉也有周期 【見下頁

K11 ATELIER優先私人理財中心，總樓面面積超過8,800平方呎，盡覽270度臨海維港景致，客戶更可與家人一起在休憩空間享用包括由位於K11 MUSEA中庭Opera Theatre的著名餐飲品牌 --- 風格高雅時尚及創新的Artisan Lounge供應的茶點。

渣打優先私人理財客戶享尊貴理財及生活禮遇：

  • 獲邀出席獨家的財富管理講座和網上研討會，由投資專家互動分享投資策略和環球市場展望
  • 透過渣打創新的「PII投資卓見」平台，獲取個人化的投資顧問服務。PII結合渣打的市場觀點、客戶的資產組合和風險取向，為客戶度身訂造投資方案，並定期進行評估
  • 利用渣打保安嚴密的網上數碼工具My RM，隨時隨地聯絡客戶經理
  • 升級國際銀行服務，包括免費環球電匯服務及可享用渣打其他地區之「優先私人理財」中心等
  • 按揭快速批核及預先評估服務
  • 與K11 MUSEA合作，享指定店舖尊屬禮遇及參與獨家的品牌活動
  • 優先私人禮賓服務及全球頂級米芝蓮餐廳的饗宴禮遇

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記者：李兆明

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