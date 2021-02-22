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【內地熱話】內地男子試用期入職2小時猝死　家屬要求賠140萬人民幣

環球政經 19:19 2021/02/22

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內地有男子入職2小時猝死，其家屬要求公司賠140萬人民幣。

綜合內媒報道，位於上海的金山朱涇某防護用品公司因工期緊張，便透過中介加急招聘河南籍操作工李先生。然而，他當日晚上完成手續後正式入職，但工作兩小時後卻突然暈倒，不省人事。而男方家屬則要求公司須一次性補償140萬人民幣。而公司則回應指，由於李先生在公司工作2小時，而且仍在試用期，所以只能從人道主義角度作出補償。

報道指，由最終在調解員的調解下，死者家屬也願意協助公司，申請工傷認定，同時公司也一次性支付人道主義補償款。此事也引起微博上廣泛的討論，有人不解為何公司要作出補償，亦有人亦為死者能到難過。「心中很清楚沒有因果關係的家人拿到賠款後，這世也不會有改善，只會更差。」、「入職兩小時，社保還沒來得及辦吧，能走工傷險？」、「估計公司也驚了太突然了，不知道該男子到崗有沒有入職體檢」、「入職兩小時，社保還沒來得及辦吧，能走工傷險？」、「估計公司也驚了太突然了，不知道該男子到崗有沒有入職體檢」

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責任編輯：黎淑雯
 

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