針對M1晶片？　傳近3萬部Mac感染神秘電腦病毒

電腦保安公司Red Canary透露，近3萬部 Mac感染一種新型惡意軟體。Red Canary情報分析Tony Lambert指出，這種惡意病毒被稱為「Silver Sparrow」（銀雀），而且有別於一般針對macOS系統的廣告軟件，而研究人員正嘗試掌握該病毒的功能。

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綜合外媒報道，研究人員指出，「銀雀」包括一種似乎尚未使用的自毀機制，目前尚不清楚是藉甚麼途徑觸發該功能，以及惡意軟件的目標。有指，「銀雀」所包含的代碼也可出現在Apple於去年11月推出的M1晶片中。現時，「銀雀」有兩種版本，除了針對M1晶片及新款Mac機外，也有針對Intel的x86處理器，當中感染惡意軟件的Mac，會每小時檢測控制伺服器。

有研究人員指出，即使未知「銀雀」可以提供其他惡意有效負載，但基於M1晶片的兼容性、全球覆蓋範圍、較高的感染率來看，「銀雀」是具有相當嚴重的威脅。

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責任編輯：黎淑雯





