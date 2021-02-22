【網絡安全】安全研究機構踢爆　近3萬部蘋果Mac感染電腦病毒

▲ 資訊安全研究公司Red Canary近日發現一款被命名為「Silver Sparrow」的惡意軟件，也是第二款可在M1 Mac上執行的電腦病毒。

蘋果（Apple）Mac電腦總給人較為安全，不易受到病毒入侵的印象。惟去年登場的蘋果自家研發M1晶片，卻成為黑客盯上的目標，針對M1 Mac的原生惡意軟件已陸續現身。早前安全研究機構揭發出一個針對蘋果M1晶片，名為「GoSearch 22」的惡意軟件。近日再發現另一款名為「Silver Sparrow」的惡意軟件，約3萬部Mac電腦已受到感染。

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據外國科技網站The Verge報道指，資訊安全研究公司Red Canary近日發現一款被命名為「Silver Sparrow」的惡意軟件，也是第二款可在M1 Mac上執行的電腦病毒，研究人員正試圖掌握這款惡意軟件的企圖與功能。

資料稱，Silver Sparrow存有兩種版本，分別針對Intel的x86處理器，以及搭載蘋果M1晶片的新款Mac電腦。Red Canary指出，兩種版本的Silver Sparrow內含的二進制檔案，暫時未有太大威脅，x86版本在Mac上執行時，只會跳出一個顯示「Hello World!」的視窗；而M1版本執行時，則會跳出「You did it!」的紅底視窗。

而感染惡意軟件的Mac，就會每小時檢測控制伺服器，確認是否有新的指令。不過資訊安全人員監測至今，都未有發現任何新的動作，暫未知黑客的意圖。報道指出，截至2月17日Silver Sparrow已感染全球153個國家地區，總共29,139部Mac電腦，美國、英國、法國及德國是重災區。

現時蘋果已撤銷了Silver Sparrow內二進制檔案的開發者憑證，The Verge也提及，此舉動可避免用戶不小心安裝此檔案，導致電腦受到感染。

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責任編輯：曾曉汶