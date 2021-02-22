【筍工推介】運輸督察召集！ 入職條件只需中學畢業 頂薪可達3.8萬　最緊要識呢個技能

運輸署近日招聘運輸督察，入職條件無需大學學歷，屬公務員體系，月薪為總薪級表第9點(每月22,725元)至第19點(每月38,595元) ，申請者必須擁有香港正式駕駛執照，即要識駕車，截止申請日期為2021年3月5日。

運輸督察入職條件：

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運輸督察工作職責：

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申請人可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請：GF340在線申請



以郵寄方式或親身遞交的申請書須於2021年3月5日或以前送達九龍油麻地海庭道11 號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部，信封面須註明「申請運輸督察職位」。

申請人須以通用表格G.F.340(3/2013修訂版)提出申請。該表格可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請表格亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

聯絡地址：九龍油麻地海庭道11 號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部人事組

查詢電話：3842 5563

截止申請日期(日/月/年) :05/03/2021 23:59:00

經互聯網遞交申請：GF340在線申請

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記者：李兆明