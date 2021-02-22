【外賣商機】港人願花費於訂購外賣　去年每月外賣消費平均1324元

在疫情下更多人傾向叫外賣。戶戶送最新調查指出，自疫情開始以來，各年齡層受訪者的外賣需求都顯著增加，而港人去年的每月外賣消費平均為1,324港元，金額按年增加了21%。

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調查顯示， 自疫情爆發以來，香港總計逾四分之三(78%)消費者至少每週訂購外賣一次，16至24歲消費者每天訂購外賣的可能最大(13%)，其次是25至34歲消費者(8%)。較年長的受訪者亦樂於使用外賣服務：45至54歲的受訪者中，超過八成(85%)表示過去一年訂購了更多外賣，逾四分之三(78%)更表示喜歡訂購外賣多於自己烹調，比例是各年齡層中最高，而四分之三(75%)港人預計日後會較常使用外賣服務，25至34歲的受訪者中更有81%表示認同。

港人叫外賣最愛訂購米線

同時，各年齡層的香港市民亦花費更多於外賣食品上。一般而言，港人去年的每月外賣消費平均為1,324港元，金額與2019年的1,095港元相比增加了21%。16至24歲的受訪者中，亦有49%估計2020年的每月外賣消費為500港元或以上，66%的45至54歲受訪者表示在2020年每月花費超過500港元於外賣之上，較2019年的57%增長9個百分點。金額較大的訂單似乎來自55歲或以上的受訪者，該年齡層有22%估計2020年的每月外賣消費超過2,000港元。根據戶戶送香港區數據，2020年最受顧客歡迎的菜式分別為中式、日式及美式。米線榮登訂購量最高的食品，其次為煎餃及薄餅。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，調查的大部分結果都顯示，即使疫情的影響減退，外賣服務的需求仍會增加。雖然目前的挑戰仍在，但集團對香港餐飲業的前景充滿信心。

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責任編輯：蘇穎琪

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