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【收息股】中電去年多賺1.4倍至115億元 第四期中期息每股派1.21元

股樓投資 14:05 2021/02/22

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中電（00002）公布截至去年底止年度業績，去年純利為114.56億元，按年升約146％，每股盈利4.53元。第四期中期股息為每股1.21元，連同首三次已付中期股息，全年合共派發股息為每股3.1元。中電績後造好，至1時半報73.6元升1.9%，現價計周息率為4.2厘。

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期內，集團營運盈利按年上升4.1％至115.77億元。綜合收入按年減少7.1％至795.9億元。截至去年12月底止全年業績，香港電力業務營運盈利按年上升5％至78.18億元，與資本投資升幅相符，香港的售電量為339.63億度，按年減少0.9％。社會增加採用大數據及雲端運算，帶動數據中心對電力需求持續上升，若非如此，全年售電量跌幅可能會更大。

至於集團一直開拓的海外業務方面，按地區劃分，內地業務營運盈利僅降1.9％至22.33億元；印度業務的營運盈利下跌33.5％至1.75億元，財務表現亦Paguthan 電廠及Khandke 風場合共5200萬元除稅後減值支出影響；在東南亞及台灣業務營運盈利則增加15.2％至3.86億元，其中反映了為Lopburi電站因今年12月開始下調電價而作出的減值撥備，以及收回越南項目的發展費用。澳洲營運盈利則按年上升7.9％至16.9億元。

集團主席米高嘉道理表示，銳意在中國內地，尤其粵港澳大灣區，進一步擴展投資，最近，中電與長期合作夥伴南方電網聯手，投資南網能創股權投資基金。該基金的投資目標是大灣區的創新能源發展、新能源基建及智慧能源，這項投資是在區內考慮的多個初步機遇之一。

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撰文 : 李尚毅

中電控股（00002） 經濟

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