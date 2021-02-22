【美股分析】美股牛市仲未完？摩根指多項因素助燃 標指今年仍有12%升幅

美股自去年疫情後不斷創新高，過去兩周便迎來調整，最新三大指數期貨全綫向下，納斯達克指數期貨更跌1.43%，報13,382.25點。不過摩根大通卻認為美股仍有多個上升的原因。摩根股票策略師Dubravko Lakos-Bujas 認為，在經濟重啟與新的財政政策支持，團隊重申其標普500指數今年4,400點的目標，與現價比仍有近12%的升幅。

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團隊列舉了7個支持美股繼續上升的原因，首先是經濟迅速重啟，摩根指新冠肺炎疫情確診病例大幅下降，美國經濟將會在未來數月完全重啟，又認為疫情將會在未來40至70天內「有效」結束。

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其次是新的刺激方案，摩根指大約30萬億美元的刺激措施能幫助全球經濟渡過疫情，而最新民主黨正在努力通過的1.9萬億美元的刺激方案，將有助經濟反彈，特別是優先考慮就業問題。第三是家庭儲蓄率，摩根大通指，美國家庭現金儲備已創下紀錄，總額達11萬億美元，一旦釋放這些資金，中小企業復甦可期。

第四是在樓價上升、養老金及401K計劃等等的資產價格上升，亦有助達至財富效應；第五是家庭債務水平處於40年來的低位，消費者拖欠貸款的比率也處於歷史最低水平；第五便關係到就業市場失業率下降、平均每周工時增加，以及最低工資有可能提高。最後摩根大通指500萬位千禧年代的美國人，將有助房地產出現新的拐點，預計該群體將會增加支出，令更多儲蓄轉移到經濟中。

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