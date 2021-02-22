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約翰遜自認強烈親華 想同中國加強貿易關係

環球政治 13:33 2021/02/22

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英國首相約翰遜早前聲稱，大部分證據似乎表明新冠肺炎疫情起源於武漢，言論引起中國不滿。但英媒指約翰遜於發表上述言論的數日前，曾與中資企業開會時表示自己是強烈親華派，更表示希望與中國加強貿易關係。

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英媒：首兩周已有近5千港人申請  【下一頁】

英國《衛報》報道，約翰遜（Boris Johnson）本月12日於唐寧街首相府，與中資企業舉行圓桌會議。約翰遜於會議上形容自己是強烈親華派（fervently Sinophile），又指無論出現任何政治困難（whatever the occasional political difficulties），都希望加強與中國的貿易聯繫。

約翰遜據報更於會上表示，他希望通過重啟中英年度經濟對話和中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO），可恢復與中國的正式貿易討論。約翰遜更於圓桌會議上表明，他願意與中國簽署新投資和市場准入協議。

首相府未有就上述報道直接發表評論，僅表示約翰遜對中國的看法是眾所周知。首相府更補充指，目前尚未確定恢復中英年度經濟對話和JETCO的日期。

英國國家統計局的數據顯示截至2020年第二季，英國從中國進口的商品貿易金額達110億英鎊（約1,195港元），佔英國整體進口商品的13.4%，中國也成為英國的最大進口商品來源國。

責任編輯：鄭錦玲

英媒指約翰遜曾與中資企業開會時表示自己是強烈親華派，更指希望與中國加強貿易關係。

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