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【香港經濟】疫情對全球貿易帶來挑戰　邱騰華：憂防疫成貿易壁壘借口

商業 13:19 2021/02/22

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商務及經濟發展局局長邱騰華指出，疫情對香港不同貿易範疇影響不一，貨物貿易未受太大影響，但服務貿易整體而言影響較大。

新冠肺炎疫情對全球貿易環境帶來一定挑戰。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（22日）在「亞洲貿易週2021」的訪問環節中表示，擔憂防疫成貿易壁壘借口，但慶幸國際貿易亦有正面進展，並再次重申香港樂意加入《區域全面經濟伙伴協定》（《協定》，RCEP）。

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邱騰華表示，國際間大部份經濟體現時仍受疫情影響，陷於衰退，在經濟復元的路上，疫情仍會對經營成本構成壓力。不過更大的挑戰是防疫會否成為貿易壁壘的借口，保護主義會否借機抬頭。然而，國際貿易亦有可喜的進展。他以RCEP為例，指出高質量的自由貿易協定可以加強多邊貿易系統，促進區域貿易合作及消除貿易壁壘。

他強調，香港樂意加入RCEP，香港已與《協定》十五個成員經濟體中的十三個簽訂了自由貿易協定，包括東盟、澳洲、新西蘭及與中國內地簽訂的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，為香港與《協定》成員經濟體就香港加入《協定》展開有建設性的對話提供了很好的基礎。

商務及經濟發展局局長邱騰華(右)在「亞洲貿易週2021」的主題訪問環節中，談及2019冠狀病毒病疫情下的貿易環境。(政府新聞處圖片)

疫情對港服務貿易影響較大

另外，邱騰華指出，疫情對香港不同貿易範疇影響不一，貨物貿易未受太大影響，但服務貿易整體而言影響較大。雖然如此，金融服務及資訊科技等範疇仍有強勁的增長。香港的情況或許是全球貿易的縮影。

面對疫情影響貨物及人員流動，他表示，世界各經濟體能否廣泛和充分採用電子商貿，對疫後復甦非常重要，也是國際貿易組織可以進一步共同商議合作的課題。

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責任編輯：蘇穎琪

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