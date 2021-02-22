【BNO移民英國】英國企業1月裁員3.2萬人 疫情以來最少

英國上月底正式向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，符合資格的港人及其家庭受養人可藉此入籍英國。但不少港人擔心到無法在英國就業，有報告顯示，英國企業於1月解僱32,000名員工，是英國自疫情爆發以來，錄得的最少的裁員數字。有英國傳媒分析指，延長保就業補貼計劃（furlough scheme）計劃，有助防止更多人失業。

近200萬人半年無工開 邊十個行業較受影響？ 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）早前向破產服務局（Insolvency Service）查詢獲回覆指，約有292名僱主計劃在1月裁員，數字創疫情爆發以來新低。

當中共涉及約32,000名僱員，按年增加9%，相信是封城政策導致國內大部分業務需要關閉所致，但數字並未包括12月數據。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

現時英國僱主若計劃裁員20人或以上，需在解僱流程開始前，提早交表通知破產服務局。所以BBC相信，上述數字可以比英國國家統計局（ONS）延遲幾個月公佈的數據，更早反映勞動力市場情況。

BBC引述Capital Economics英國高級經濟學家雷戈里（Ruth Gregory）指，數據反映在保就業補貼計劃從去年10月31日延長至今年4月30日的情況下，有效防止失業人數的再次上升。

英媒：首兩周已有近5千港人BNO申請移民英國 【下一頁】

根據ONS最新數據顯示，英國9月至11月間錄得39.5萬宗裁員記錄，但因調查只詢問受訪者過去三個月是否裁員，所以被BBC指數據出現滯後。ONS估計，裁員數字將在9月到達頂峰，之後將會下降。

責任編輯：李俊儀