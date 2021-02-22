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疫苗印度優先 印度藥廠稱要先顧國內龐大需求

環球社會熱點 12:53 2021/02/22

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環球多國陸續開始接種新冠疫苗，疫苗供應緊張。惟有份生產英國牛津疫苗的印度藥廠「印度血清研究所」（Serum Institute of India）宣布已獲指示，須優先顧及國內需求。以印度逾13億人口的龐大需求，令外界關注會否影響全球疫苗供應。

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印度血清研究所行政總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）發Twitter帖文表示，藥廠已獲指令，需優先應付印度的龐大需求，並平衡世界各地的需要，呼籲各國對疫苗保持耐性。普納瓦拉並未透露指令來源。

研究所有份生產牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗，英國監管機構亦正對藥廠進行審計，為在印度入口疫苗鋪路。今次事件，或意味其他國家的訂單可能遭延遲。

另外，美國藥廠Novavax研發的新冠疫苗，研究所也有份生產，並已簽署協議，一旦疫苗獲批，就會生產10億劑。

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責任編輯：林建忠

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