德州大停電男童凍死家中 家人向電力公司索償8億

美國多個地區出現極寒降雪天氣，其中天氣一向暖和的德州也災情嚴重，更導致德州連續多日大停電，最少30名市民於低溫天氣下凍死。當地一名11歲男童被家人發現於家中活活凍死。他的家人控告電力公司嚴重過失，需為皮內達的死負上責任，並索償1億美元（約7.8億港元）。

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德州面臨罕見極端的低溫天氣，導致連續多日大停電，甚至有市民要燃燒傢俬取暖。德州11歲男童皮內達（Cristian Pavon Pineda），受停電影響無法開啟電器取暖，最終被家人發現在流動房屋內活活凍死。

皮內達家庭指責電力公司出現嚴重過失，未能警告人們出現停電的危險情況，更沒有給客戶充足的指導，最終造成是次悲劇。皮內達家人分別控告電力供應商及營運商ERCOT，索償1億美元。

德州暴風雪持續停電 一男子在家中活活凍死 【下一頁】

事實上，德州是唯一擁有自己電網的州分，因此不受聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission，FERC）監管，只歸ERCOT管理。這亦嚴重限制了德州從其他電網獲取應急電源的能力，導致停電後難以調撥電源應急。

據悉德州有最少450萬市民於極端低溫天氣下受停電之苦，最少30人因低溫停電而活活凍死，更缺乏潔淨飲用水。

責任編輯：郭麗明