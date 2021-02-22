【Clubhouse熱潮】Clubhouse爆遭大規模竊取音訊　惹私隱安全疑雲

▲ GitHub上出現「OpenClubhouse」開源程式，複製了大部分Clubhouse房間，引起外界關注。

全球下載量已突破800萬的新興社交平台Clubhouse，早前就被揭將用戶數據疑「送中」，隨即宣布加強數據保安加密。惟近日Clubhouse再陷私隱安全疑雲，軟件原始碼代管服務平台GitHub上，出現一個名為「OpenClubhouse」的開源程式，竊聽及錄製Clubhouse的語音聊天內容並公開予用戶聆聽，引起外界關注。

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據外媒報道指，GitHub上出現「OpenClubhouse」開源程式，複製了大部分Clubhouse房間，不但可聽見房間的內容，更可清楚顯示房間裡用戶的名字及頭像。該名開發者再說明中表示，此程式是希望將原本只有iPhone用戶可使用的Clubhouse，也能開放予Android等用戶收聽。

OpenClubhouse執行的方式主要是透過偽裝成用家「Ai Eks」進入Cluhouse房間，並利用這個帳號進行錄製並即時分享聊天室的語音內容。此程式可直接在網頁上使用，用家毋需另外登入，也不需要Clubhouse帳號，就可以收聽各個房間的語音聊天內容。

外界質疑，此程式或造成Clubhouse的資訊安全漏洞，而且Clubhouse房間的主持人，也無法踢走Ai Eks。不過目前在大批用戶舉報下，Ai Eks帳號已被封鎖，網站也未再更新。

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責任編輯：曾曉汶