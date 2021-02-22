【內房股】星展：內房股估值修復空間大　看好4隻港股

▲ 星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹看好4隻內房股

星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹預期，今年內地房地產行業的成交量將下跌、信貸增長放緩、地方政策維持嚴厲、盈利或仍有下行空間，但內房股的估值已處於歷史低位，加上受惠於人民惠升值、北水資金、股東回購以及預期資金將由新經濟股轉回舊經濟股，相信會為內房股股價帶來正面作用。

選股方面，星展看好萬科 （02202） 、中海外 （00688） 、旭輝 （00884） 及龍光 （03380） 。

一文看清內房1月銷售數據，看【下一頁】

王丹表示，由於企業買地佔銷售的比例下降，去年土地出售達3年來低位，預示今年供應量低，銷售增速將會下降，而且不同規模房企的增會同質化，料行業銷售增長目標為10%至15%。

她續指，今年內房信貸增長將放緩，主因中央出台了不少集中管控的政策，預期信貸平均增長12%，按揭增長為高單位數，開發貸款有低單位數的增長。而今年深圳及上海等一綫城市出台了不少限價措施，她料措施將會維持一段時間。

不過，王丹指，雖然大抵房企今年將會表現審慎，但若果在完成銷售目標上較預期快，料股價上行空間較大，加上估值處於低位，將會有修復空間，目前行業股息的回報高於債券，料部份資金會由債市轉為股市。

物管業業績或成短期催化劑

至於物管行業，王丹看好今年板塊表現，行業在去年下半年經歷調整後，估值變得吸引，而且業績期或會較市預期好，成為股價短期的催化劑。她又提到，今年內地疫情影響少，經營環境較好，利好物管公司收購，而且預期房地產將會追回交付等進度，利好物管公司收費，因此，相信投資者對板塊的興趣及活躍程度可維持。

她續指，未來物管板塊分歧將會更明顯，推薦揀龍頭股，首選為碧桂園服務 （06098） 及融創服務 （01516） 。

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編輯：袁諾曦