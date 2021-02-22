中國産蕎麥供應減少　日本國內價格大漲2至3成

▲ 在中國産蕎麥種植減少的情況下，加上新冠疫情下物流現亂局，致日本的蕎麥粉價格時隔5年出現上漲，

中國産蕎麥佔日本國內流通量逾半，然而，在中國産蕎麥種植減少的情況下，加上新冠疫情下物流現亂局，致日本的蕎麥粉價格時隔5年出現上漲。

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日經新聞網報道，日本最大的蕎麥製粉企業「日谷製粉」、「松屋製粉」及「三宅製粉」自３月起，先後將以中國産蕎麥磨制的蕎麥粉，漲價至每公斤約70至75日圓。這是自2015年以來的首次集體漲價，漲幅達2至3成。

報道指，由於受中美貿易戰影響，中國的農戶去年起改種國家給補貼的大豆和玉米，市場供應減少致蕎麥粉價格上漲。另一方面，受新冠肺炎疫情影響，中國港口出口停滯也驅使對日本出口減少，繼而影響價格波動。

事實上，日本一直亦非常依賴中國産蕎麥，中國産蕎麥佔日本國內流通量逾半。然而，去年日本從中國進口的帶皮蕎麥只有1萬682噸，按年下滑43％，是自1988年有貿易統計數據以來的最低進口量。在去皮蕎麥方面，日本從中國進口也按年下跌25％，為2萬9476噸，創10年來新低。

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責任編輯：蘇穎琪