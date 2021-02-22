【新股IPO】奈雪的茶關連公司列入經營異常名錄　奈雪回應：此事屬誤會

▲ 奈雪的茶最新回應指，此事是誤會。

內地連鎖茶飲店「奈雪的茶」擬來港上市。內地傳媒報道，奈雪的茶關聯公司被內地列入經營異常名錄，原因是公示企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假的，作出決定機關為北京市朝陽區市場監督管理局。奈雪的茶最新回應指，此事是誤會，這兩天內會從經營異常名錄中撤銷。

奈雪的茶遞交上市申請 傳計劃集資逾38億【下一頁】

內地媒體獲得奈雪的茶官方回應指，「此事屬誤會」。公司表示，公司2019年的年報數據報送存在文書筆誤，在今年2月18日主動向市場監督管理局遞交了修改申請，並於當天上午修改完成。

公司指，因系統設置，修改年報數據必定會顯示異常情況且無其他選項，市場監督管理局已接受並處理了公司的撤銷異常申請。

該公司成立於2017年11月，註冊資本500萬人民幣，法定代表人為彭心，經營範圍包括銷售食品； 餐飲管理； 餐飲服務； 互聯網資訊服務等。該公司由奈雪的茶運營主體深圳市品道餐飲管理有限公司100%持股。

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編輯：吳敏芳

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