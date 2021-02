華府專家福西：美國人到下年都要戴口罩

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,目前多州仍要求民眾於公眾場所佩戴口罩。華府首席傳染病專家福西表示,即使美國的新冠肺炎疫情緩和可放寬多項限制,他預計美國人到了明年仍需佩戴口罩抗疫。

美國的新冠肺炎每日感染率近日已明顯回落,但每日仍有大量新冠患者死亡,累計已有近50萬人死於新冠肺炎。雖然美國總統拜登(Joe Biden)承諾上任百日内為民眾接種1億劑新冠疫苗,但目前美國僅有不到15%的人口已接種疫苗。

福西(Anthony Fauci)接受美國有綫新聞網絡(CNN)訪問時表示,他預計美國的死亡數字將達到該國有史以來的可怕歷史性高峰。

當被問及美國人明年是否仍需戴口罩時,福西更表示:

我認為很可能會是這種情況。

(I think it is possible that that's the case.)