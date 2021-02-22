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華府專家福西：美國人到下年都要戴口罩

環球社會熱點 12:22 2021/02/22

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，目前多州仍要求民眾於公眾場所佩戴口罩。華府首席傳染病專家福西表示，即使美國的新冠肺炎疫情緩和可放寬多項限制，他預計美國人到了明年仍需佩戴口罩抗疫。

英國衛生大臣：打首劑已可減少3分2傳播機會 【下一頁】

美國的新冠肺炎每日感染率近日已明顯回落，但每日仍有大量新冠患者死亡，累計已有近50萬人死於新冠肺炎。雖然美國總統拜登（Joe Biden）承諾上任百日内為民眾接種1億劑新冠疫苗，但目前美國僅有不到15%的人口已接種疫苗。

福西（Anthony Fauci）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問時表示，他預計美國的死亡數字將達到該國有史以來的可怕歷史性高峰。

當被問及美國人明年是否仍需戴口罩時，福西更表示：

我認為很可能會是這種情況。

（I think it is possible that that's the case.）

以色列：打兩劑可令感染機會大減近96%  【下一頁】

但福西表示美國人何時可不再戴口罩，將取決於社區内的感染率等數字，以及會否再出現潛在變種病毒。福西指目前仍無法確定美國何時可達到群體免疫，他希望可將水平降低至極低。

福西認為現有疫苗似乎能夠抵禦美國出現的英國變種病毒，但對南非變種病毒的抵禦力較弱。他又指美國人以後是否需要接種加強劑，將取決於南非變種病毒的變化。他指出如南非變種病毒目前於美國境内的個案增多，他們或需要研究針對南非變種病毒的疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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