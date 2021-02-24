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【美股期貨】10年期債息升穿1.4厘、30年期逼近2.3厘　道指期貨轉跌86點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）

股市 22:12 2021/02/24

分享：

美股動態不斷更新

聯儲局主席鮑威爾強調繼續維持寬鬆政策後，美國債息走高，最新10年期債息升穿1.4厘，30年期債息逼近2.3厘。另外，市場再聚焦美國紓困方案，料眾議院將於周五（26日）進行投票表決。美國今日將公布1月新屋銷售。鮑威爾出席美國眾議院金融服務委員會舉行聽證會，就半年度貨幣報告發表證詞。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【22：01】美國10年期債息升穿1.4厘，現報1.412厘，升3.5%，美國30年債息曾高見2.28厘，現報2.7厘。

三大期貨指數轉跌，道指期貨跌86點，納指期貨跌90點或0.7%，標指期貨跌10點。

【21：01】美國10年期債息逼近1.4厘，現升2%，報1.391厘。

【21：01】道指期貨升55點，納指期貨升86點或0.7%，標指期貨升14點。Tesla盤前升4.5%，報730.1美元。

【21：00】耶倫發言無阻加密貨幣熱潮　比特幣重回51000美元關、區塊鏈概念股盤前急升

【18：08】道指期貨升25點，納指期貨升37點或0.3%，標指期貨升6點。歐股造好，德股升0.8%，法股升0.3%，英股升0.2%。

【12：24】道指期貨跌52點，報31439點；標指期貨跌4點，報3873點；納指期貨跌30點或0.2%，報13162點。

【10：50】內地線上汽車服務平台「途虎養車」擬計劃今年赴美上市。

【新股IPO】途虎養車擬今年赴美上市　估值高達295億（第三版）

【10：20】比特幣獲「契媽」力撐後止跌回穩　重上50000美元關

【10：05】科技股女股神Cathie Wood表示，Tesla（美︰TSLA）早段曾瀉13%，蒸發今年全部升幅後，她的基金大量買入Tesla。

【科技股女股神】女股神Cathie Wood響應「buy the dip」　趁Tesla急瀉大手買入

【08：30】數碼支付公司Square（美：SQ）公布業績，並表示斥1.7億美元買入約3,318個比特幣。

【美股焦點】Square季度收入按年增1.4倍　斥1.7億美元購比特幣

【07：30】蘋果（美︰AAPL）行政總裁庫克表示，蘋果計劃增加年度股息。

【美股焦點】庫克 ： 蘋果計劃增加年度股息 股價收市僅微跌

道指升15點港股ADR跌77點　美滙指數升0.1%

 

-------------------------

2月23日（二）市況

聯儲局主席鮑威爾對通脹的言論，直接安撫市場，他指出，新冠肺炎大流行給通脹造成重大影響，在受疫情影響最嚴重的部門價格尤其疲軟，通脹仍低於聯儲局2%的長期目標。經濟仍取決於疫情及防控措施，目前復甦仍然不平衡，以及遠未達標，前路具有高度不確定性，但相信持續接種疫苗將會為加快經濟回復正常帶來希望。他重申，利率將保持接近零，直到就業充足和通脹升至2%，而且儲局不會因強勁的勞動市場而收緊貨幣政策。

美國10年期債息隨即回軟，跌至1.357厘水平徘徊。道指收市升15點，收報31537點，標指升0.1%，納指由跌3.9%，收市跌幅收窄至0.5%。Tesla曾跌95美元或13%，低見619美元，收市跌15.66美元，收報698.84美元。

facebook升2%，航空及郵輪股亦延續升勢。

即睇美股收市：

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焦點新聞︰

【美國聯儲局】鮑威爾：經濟復甦仍不平衡　需時取得實質進展

【科技股女股神】美債息升科技股挫　女股神Cathie Wood旗艦基金傷

即市走勢︰

【05：00】道指收市升15點，收報31537點，標指升0.1%，收報3881點，納指跌0.5%，收報13465點。

【03：40】比特幣現貨跌穿46000美元關口，最新報45995.69美元，日圖跌16.3%。

【03：32】據TechCrunch報道，  美國論壇Reddit在此前宣布的E輪融資中追加1.16億美元。美股尾市回穩， 三大指數跌幅收窄， 納指跌169點或1.3%， 報13363點； 道指跌39點， 報31481點， 標指跌13點， 報3863點

Tesla暫跌3.8%或26.97美元，報687.52美元，較即市曾急瀉95.5美元， 跌少68.53美元； 蘋果CEO庫克指蘋果計劃增加年度股息， 帶動股價迅速收復大部分失地， 暫僅跌0.9%， 報124.84美元，即市一度大跌逾6%至118.39美元低位

【02：47】紐約4月黃金期貨收跌0.1%，報每盎斯1,805.90美元

【02：24】美國社交軟件Snapchat的母公司Snap漲幅擴大至5.8%，股價刷新歷史高位，報67.5美元，摩根士丹利將其目標價提高到80美元。此前該公司高管預計未來數年的營收增速，都將達到甚至超過50%。

【02：06】蘋果行政總裁庫克表示，蘋果計劃增加年度股息。納指午市跌306點或2.3%，報13226點；  蘋果股價跌幅由較早時6%，收窄至3.4%，暫報121.67美元。道指跌156點， 標指跌41點或1.1%。10年期國債收益率1.3602厘。

【01：27】美聯儲局主席鮑威爾聽證會結束，美國長期國債收益率走低，10年期國債收益率維持在1.353厘。

【01：01】美股三大指數跌幅擴大， 納指挫2.1%或289點， 失守13400關，報13243點； 道指跌156點， 報31364點； 標指跌28點， 報3847點； 美10年期債息報1.35厘， 回落逾1點子； 現貨金變化輕微， 跌0.1%， 報1807.94美元

Tesla跌穿700美元，暫跌4.8%，報680.44美元。

【00：05】道指跌50點或0.2%，納指跌1%企13400關，跌幅收窄至133點，較早時曾急挫529點或3.9%至13003點，標指跌13點或0.4%。Tesla跌1.3%，報704.86美元。

美國聯儲局主席鮑威爾表示，美聯儲會觀察一系列指標，不止國債收益率水平，又預計聯儲局將謹慎、耐心地採取行動，並提前發出大量警告。

【23：49】道指跌74點，納指跌1.1%。

【22：58】科技股急跌

TESLA -10.6%
Unity -13.1%
Palantir -12.5%
AMD -6.1%
蘋果 -4.0%

【22：54】道指跌252點，納指跌3%

【22：32】新能源車股走低，蔚來跌11%，報44.8美元，Tesla跌6.6%，報667.29美元，小鵬汽車跌5.5%，報35.9美元。

【22：30】美股開市，道指低開52點，報31469點；納指跌2%，報13262點；標指跌28點，報3848點。

【22：26】美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，去年12月樓價按月上漲1.1%，按年升11.4%。

【21：24】科技股盤前下跌

美股 盤前跌幅 昨晚跌幅
TESLA -5.2% -8.5%
ZOOM -4.8% -5.5%
Palantir -5.6% -3.4%
蘋果 -2.4% -3.0%

【21：22】納指期貨跌1.8%

【20：26】道指期貨升16點，納期跌1.4%，標期跌14點。

【20：19】多隻中概股盤前走低，蔚來跌8.3%，小鵬跌7.1%，理想汽車跌6.3%，百度跌4.7%，嗶哩嗶哩跌4.2%，網易跌3.8%，阿里巴巴跌2.4%。

【19：21】道指期貨跌66點，納指期貨跌210點或1.6%，標指期貨跌24點。

【19：14】多隻科技股盤前下挫，百度盤前跌逾6%，網易跌5.2%，阿里巴巴跌3.5%，蘋果跌2.2%，谷歌跌1.8%，微軟跌1.8%。車股亦走弱，蔚來跌7.6%，Tesla跌6.3%，理想汽車跌5.5%，小鵬汽車跌4.3%。

【19：13】攜程（美：TCOM）據報最快4月來港上市，消息帶動攜程網於美股盤前升逾6%，報42.59美元。

【18：28】道指期貨跌65點，納指期貨跌232或1.8%，標指期貨跌25點。歐股下挫，德股跌1.9%，法股跌0.7%，英股跌0.6%。

【12：22】道指期貨升82點，報31548點；標指期貨升14點，報3887點；納指期升81點或0.6%，報13305點。

【11：50】蓋茨談比特幣　「不及馬斯克富有應小心」

【11：30】蘋果（美：AAPL）在5G手機的帶領下，去年第四季晉升全球智能手機製造商榜首。

全球手機市場洗牌　蘋果去年第四季智能手機出貨量超三星　華為銷售跌四成、落後小米Oppo

【10：45】美國電動車初創企業Lucid Motors同意，與花旗前高層Michael Klein創立的空殼公司（SPAC）Churchill Capital Corp IV合併後上市，該企業估值約240億美元（1872億港元），成為最大的SPAC上市個案之一。

【新股IPO】電動車初創Lucid借殼上市　近年最大SPAC上市個案、估值逾1800億

【09：35】比特幣一度跌17%失守5萬美元關　耶倫：比特幣具高度投機性

道指微升27點納指跌2.5%　港股ADR跌226點

-------------------------

2月22日（一）市況

 

美國10年期債息升0.0179厘，報1.358厘，油價越60關，油股撑起道指表現，疫情股迪士尼大升4%，道指收市升27點，納指急瀉2.5%，標指跌0.8%。美滙指數一度跌至90關口，金價及油價大升。

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當炒美股 收報 變幅
聯合航空 49.70 +3.5%
美國航空 20.44 +9.4%
挪威郵輪 28.55 +6.3%
加勒比郵輪 86.37 +9.5%

 

科技股急瀉 收報 變幅
Telsa 714.50 -8.5%
ZOOM 394.34 -5.5%
蘋果 126.00 -3.0%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【05：00】道指收市升27點，收報31521點，標指跌0.8%，收報3876點，納指跌2.5%，收報13533點。

【03：51】納指跌幅再度擴大至逾200點，暫報13660點， 跌213點，跌幅1.5%，道指升142點，報31637點，標指跌8點，報3898點， 油價造好， 紐約期油即市曾升逾4%，暫升3.8%至61.49美元；倫敦布蘭特期油升3.6%，報65.16美元

【03：22】紐約4月黃金期貨收漲1.7%，報1808.40美元；現貨白銀漲逾3%，刷新近三周高位至28.144美元

【02：39】納指跌幅收窄至183點，暫報13691點，跌幅1.3%，道指升132點，報31627點，標指跌9點，報3896點， 現貨金升1.4%，報1808.61美元；美滙指數貼近90心理關口，跌0.4%， 報90.03， 美10年期債息升逾2點子，報1.3585厘

【01：45】納指維持逾200點跌幅，暫跌224點，報13650點；道指升77點，報31572點；標指跌19點，報3886點；美10年期債息1.3517厘

【01：34】美滙指數跌至逼近90關口，即市跌幅擴大到0.34%，創1月13日以來新低至90.02；澳元兌美元漲幅擴大到0.64%，刷新近三年高點至0.7919，美滙回軟利好金價，紐約現貨金暫升1.3%，報1808.17美元，即市高位曾見1,812.74美元。

【01：02】納指跌幅擴大至1.7%， 暫跌235點， 報13639點；道指升27點，報31522點；標指跌20點或0.5%，報3886點， 美10年期債息1.3483厘

【23：12】道指跌83點，納指跌1%，美10年期債息1.345厘。

【22：44】道指跌140點

【22：30】美債息繼續高企，美十年期債息報逾1.35厘，美股三大指數開市走低，道指跌176點，對債息敏感的納指跑輸，報13717點，挫1.1%或157點。

【22：13】美國30年期債息倒跌0.0015厘，日內曾升0.0525厘，高見2.186厘。10年期債息報1.3415厘，升0.0051厘。道指期貨跌148點，納指期貨跌1.3%。

【20：30】理想汽車CEO：目標2025年奪20%市場份額　拿全球頭部企業競爭門票

【20：28】道指期貨跌167點，納指期貨跌1.3%，標指期貨跌28點。

【19：32】道指期貨跌175點，納指期貨跌1.3%，標指期貨跌29點。歐股受壓，法股跌0.6%，德股跌0.6%，英股跌0.7%。

【19：37】Tesla投資比特幣不足一個月料勁賺78億元 　勝去年賣車利潤

【18：07】多隻中概股盤前下挫，鬥魚（美：DOYU）跌逾6%，虎牙（美：HUYA）、百度（美：BIDU）、唯品會（美：VIPS）、拼多多（美：PDD）跌逾4%，京東（美：JD）跌逾3%、阿里巴巴（美：BABA）跌逾2%。中資車股亦跌，蔚來（美：NIO）及理想汽車（美：LI）跌逾2%。

【17：58】道指期貨跌188點，納指期貨跌159點或1.2%，標指期貨跌28點。

【17：02】波音（美︰BA）盤前跌近5%，報207.22美元。

【16：46】道指期貨最新跌223點，報31210點；標指期貨跌38點，報3864點；納指期貨跌185點或近1.4%，報13390點。

【15：44】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌134點，報31299點；標指期貨跌25點，報3877點；納指期貨跌139點或1%，報13436點。

【15：40】百度（美：BIDU）正式確認，委任摩拜單車（Mobike）聯合創始人兼首席技術官夏一平為百度汽車公司行政總裁。

【百度電動車】百度吉利合資電動車廠　由摩拜聯合創辦人出任CEO

【15：25】高盛：7月需求有望回升至疫情前水平　調升布油預測至每桶75美元

【12：14】美股期貨偏軟，道指期貨跌27點，報31406點；標指期貨跌5點，報3897點；納指期貨跌14點或0.1%，報13561點。

【11：45】聯合航空波音777客機引擎著火　波音建議停飛載同款引擎飛機（第二版）

【11：40】報道指美國國會兩黨議員計劃在未來幾周推出一項法案，使規模相對較小的新聞機構更容易與各大型科技平台談判，或削弱Facebook（美：FB）及Google的議價能力。

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責任編輯︰梁浩碩

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