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【美股期貨】多隻中概股盤前下挫　道指期貨跌逾百點　納指期貨跌1.2%（不斷更新）

股市 18:13 2021/02/22

分享：

美股動態不斷更新

美國10年期息率續走高，升1.5%至1.365厘。道指期貨跌逾百點，納指期貨亦跌逾1%，市場仍憧憬刺激方案快將落實。美國今日將公布1月芝加哥聯儲全國活動指數、1月諮商會領先指標、2月達拉斯聯儲製造業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【18：07】多隻中概股盤前下挫，鬥魚（美：DOYU）跌逾6%，虎牙（美：HUYA）、百度（美：BIDU）、唯品會（美：VIPS）、拼多多（美：PDD）跌逾4%，京東（美：JD）跌逾3%、阿里巴巴（美：BABA）跌逾2%。中資車股亦跌，蔚來（美：NIO）及理想汽車（美：LI）跌逾2%。

【17：58】道指期貨跌188點，納指期貨跌159點或1.2%，標指期貨跌28點。

【17：02】波音（美︰BA）盤前跌近5%，報207.22美元。

【16：46】道指期貨最新跌223點，報31210點；標指期貨跌38點，報3864點；納指期貨跌185點或近1.4%，報13390點。

【15：44】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌134點，報31299點；標指期貨跌25點，報3877點；納指期貨跌139點或1%，報13436點。

【15：40】百度（美：BIDU）正式確認，委任摩拜單車（Mobike）聯合創始人兼首席技術官夏一平為百度汽車公司行政總裁。

【百度電動車】百度吉利合資電動車廠　由摩拜聯合創辦人出任CEO

【15：25】高盛：7月需求有望回升至疫情前水平　調升布油預測至每桶75美元

【12：14】美股期貨偏軟，道指期貨跌27點，報31406點；標指期貨跌5點，報3897點；納指期貨跌14點或0.1%，報13561點。

【11：45】聯合航空波音777客機引擎著火　波音建議停飛載同款引擎飛機（第二版）

【11：40】報道指美國國會兩黨議員計劃在未來幾周推出一項法案，使規模相對較小的新聞機構更容易與各大型科技平台談判，或削弱Facebook（美：FB）及Google的議價能力。

【美股焦點】美國擬立法幫助新聞機構　或削Facebook、Google議價能力

道指上周五微升港股ADR升84點　比特幣曾升穿58000美元水平

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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