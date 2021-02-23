  • 20°C
香港時間 : 2021223日 (二) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】美債息急升憂慮　納指跌逾200點 美滙指數貼近90（不斷更新）

股市 01:40 2021/02/23

分享：

美股動態不斷更新

美國30年債息倒跌，10年期債息升幅收窄，環球股市跌勢同時紓緩。美10年期息一度高見1.3926厘。道指開市最多跌207點，納指最多跌1.5%，其後跌幅收窄。

市場仍憧憬刺激方案快將落實。美國今日將公布1月芝加哥聯儲全國活動指數、1月諮商會領先指標、2月達拉斯聯儲製造業活動指數。

道指 31410點 -83點
納指 13736點 -1%
美10年債息 1.345厘 +0.0052厘

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【01：45】納指維持逾200點跌幅，暫跌224點，報13650點；道指升77點，報31572點；標指跌19點，報3886點；美10年期債息1.3517厘

【01：34】美滙指數跌至逼近90關口，即市跌幅擴大到0.34%，創1月13日以來新低至90.02；澳元兌美元漲幅擴大到0.64%，刷新近三年高點至0.7919，美滙回軟利好金價，紐約現貨金暫升1.3%，報1808.17美元，即市高位曾見1,812.74美元。

【01：02】納指跌幅擴大至1.7%, 暫跌235點, 報13639點；道指升27點，報31522點；標指跌20點或0.5%，報3886點, 美10年期債息1.3483厘

【23：12】道指跌83點，納指跌1%，美10年期債息1.345厘。

【22：44】道指跌140點

【22：30】美債息繼續高企，美十年期債息報逾1.35厘，美股三大指數開市走低，道指跌176點，對債息敏感的納指跑輸，報13717點，挫1.1%或157點。

【22：13】美國30年期債息倒跌0.0015厘，日內曾升0.0525厘，高見2.186厘。10年期債息報1.3415厘，升0.0051厘。道指期貨跌148點，納指期貨跌1.3%。

【20：30】理想汽車CEO：目標2025年奪20%市場份額　拿全球頭部企業競爭門票

【20：28】道指期貨跌167點，納指期貨跌1.3%，標指期貨跌28點。

【19：32】道指期貨跌175點，納指期貨跌1.3%，標指期貨跌29點。歐股受壓，法股跌0.6%，德股跌0.6%，英股跌0.7%。

【19：37】Tesla投資比特幣不足一個月料勁賺78億元 　勝去年賣車利潤

【18：07】多隻中概股盤前下挫，鬥魚（美：DOYU）跌逾6%，虎牙（美：HUYA）、百度（美：BIDU）、唯品會（美：VIPS）、拼多多（美：PDD）跌逾4%，京東（美：JD）跌逾3%、阿里巴巴（美：BABA）跌逾2%。中資車股亦跌，蔚來（美：NIO）及理想汽車（美：LI）跌逾2%。

【17：58】道指期貨跌188點，納指期貨跌159點或1.2%，標指期貨跌28點。

【17：02】波音（美︰BA）盤前跌近5%，報207.22美元。

【16：46】道指期貨最新跌223點，報31210點；標指期貨跌38點，報3864點；納指期貨跌185點或近1.4%，報13390點。

【15：44】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌134點，報31299點；標指期貨跌25點，報3877點；納指期貨跌139點或1%，報13436點。

【15：40】百度（美：BIDU）正式確認，委任摩拜單車（Mobike）聯合創始人兼首席技術官夏一平為百度汽車公司行政總裁。

【百度電動車】百度吉利合資電動車廠　由摩拜聯合創辦人出任CEO

【15：25】高盛：7月需求有望回升至疫情前水平　調升布油預測至每桶75美元

【12：14】美股期貨偏軟，道指期貨跌27點，報31406點；標指期貨跌5點，報3897點；納指期貨跌14點或0.1%，報13561點。

【11：45】聯合航空波音777客機引擎著火　波音建議停飛載同款引擎飛機（第二版）

【11：40】報道指美國國會兩黨議員計劃在未來幾周推出一項法案，使規模相對較小的新聞機構更容易與各大型科技平台談判，或削弱Facebook（美：FB）及Google的議價能力。

【美股焦點】美國擬立法幫助新聞機構　或削Facebook、Google議價能力

道指上周五微升港股ADR升84點　比特幣曾升穿58000美元水平

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

約翰遜公布放寬英格蘭防疫限制路綫圖　下月初重開學校

下一篇文章

【儲局官員】巴爾金：抑制通脹的壓力相當深遠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌