【美股市況】納指收市瀉2.5%　Tesla挫9%　美滙指數退守90關（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國10年期債息升0.0179厘，報1.358厘，油價越60關，油股撑起道指表現，疫情股迪士尼大升4%，道指收市升27點，納指急瀉2.5%，標指跌0.8%。美滙指數一度跌至90關口，金價及油價大升。

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當炒美股 收報 變幅 聯合航空 49.70 +3.5% 美國航空 20.44 +9.4% 挪威郵輪 28.55 +6.3% 加勒比郵輪 86.37 +9.5%

科技股急瀉 收報 變幅 Telsa 714.50 -8.5% ZOOM 394.34 -5.5% 蘋果 126.00 -3.0%

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即市走勢︰

【05：00】道指收市升27點，收報31521點，標指跌0.8%，收報3876點，納指跌2.5%，收報13533點。

【03：51】納指跌幅再度擴大至逾200點，暫報13660點, 跌213點，跌幅1.5%，道指升142點，報31637點，標指跌8點，報3898點, 油價造好, 紐約期油即市曾升逾4%，暫升3.8%至61.49美元；倫敦布蘭特期油升3.6%，報65.16美元

【03：22】紐約4月黃金期貨收漲1.7%，報1808.40美元；現貨白銀漲逾3%，刷新近三周高位至28.144美元

【02：39】納指跌幅收窄至183點，暫報13691點，跌幅1.3%，道指升132點，報31627點，標指跌9點，報3896點, 現貨金升1.4%，報1808.61美元；美滙指數貼近90心理關口，跌0.4%, 報90.03, 美10年期債息升逾2點子，報1.3585厘

【01：45】納指維持逾200點跌幅，暫跌224點，報13650點；道指升77點，報31572點；標指跌19點，報3886點；美10年期債息1.3517厘

【01：34】美滙指數跌至逼近90關口，即市跌幅擴大到0.34%，創1月13日以來新低至90.02；澳元兌美元漲幅擴大到0.64%，刷新近三年高點至0.7919，美滙回軟利好金價，紐約現貨金暫升1.3%，報1808.17美元，即市高位曾見1,812.74美元。

【01：02】納指跌幅擴大至1.7%, 暫跌235點, 報13639點；道指升27點，報31522點；標指跌20點或0.5%，報3886點, 美10年期債息1.3483厘

【23：12】道指跌83點，納指跌1%，美10年期債息1.345厘。

【22：44】道指跌140點

【22：30】美債息繼續高企，美十年期債息報逾1.35厘，美股三大指數開市走低，道指跌176點，對債息敏感的納指跑輸，報13717點，挫1.1%或157點。

【22：13】美國30年期債息倒跌0.0015厘，日內曾升0.0525厘，高見2.186厘。10年期債息報1.3415厘，升0.0051厘。道指期貨跌148點，納指期貨跌1.3%。

【20：30】理想汽車CEO：目標2025年奪20%市場份額 拿全球頭部企業競爭門票

【20：28】道指期貨跌167點，納指期貨跌1.3%，標指期貨跌28點。

【19：32】道指期貨跌175點，納指期貨跌1.3%，標指期貨跌29點。歐股受壓，法股跌0.6%，德股跌0.6%，英股跌0.7%。

【19：37】Tesla投資比特幣不足一個月料勁賺78億元 勝去年賣車利潤

【18：07】多隻中概股盤前下挫，鬥魚（美：DOYU）跌逾6%，虎牙（美：HUYA）、百度（美：BIDU）、唯品會（美：VIPS）、拼多多（美：PDD）跌逾4%，京東（美：JD）跌逾3%、阿里巴巴（美：BABA）跌逾2%。中資車股亦跌，蔚來（美：NIO）及理想汽車（美：LI）跌逾2%。

【17：58】道指期貨跌188點，納指期貨跌159點或1.2%，標指期貨跌28點。

【17：02】波音（美︰BA）盤前跌近5%，報207.22美元。

【16：46】道指期貨最新跌223點，報31210點；標指期貨跌38點，報3864點；納指期貨跌185點或近1.4%，報13390點。

【15：44】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌134點，報31299點；標指期貨跌25點，報3877點；納指期貨跌139點或1%，報13436點。

【15：40】百度（美：BIDU）正式確認，委任摩拜單車（Mobike）聯合創始人兼首席技術官夏一平為百度汽車公司行政總裁。

【百度電動車】百度吉利合資電動車廠 由摩拜聯合創辦人出任CEO

【15：25】高盛：7月需求有望回升至疫情前水平 調升布油預測至每桶75美元

【12：14】美股期貨偏軟，道指期貨跌27點，報31406點；標指期貨跌5點，報3897點；納指期貨跌14點或0.1%，報13561點。

【11：45】聯合航空波音777客機引擎著火 波音建議停飛載同款引擎飛機（第二版）

【11：40】報道指美國國會兩黨議員計劃在未來幾周推出一項法案，使規模相對較小的新聞機構更容易與各大型科技平台談判，或削弱Facebook（美：FB）及Google的議價能力。

【美股焦點】美國擬立法幫助新聞機構 或削Facebook、Google議價能力

道指上周五微升港股ADR升84點 比特幣曾升穿58000美元水平

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責任編輯︰梁浩碩