【業績│公用股】中電去年多賺約1.5倍、全年派息升0.6%至3.1元　米高嘉道理：銳意擴展大灣區投資

▲ 中電全年派息增加0.6%，至3.1元。

中電控股 （00002） 公布，去年香港電力業務盈利增加和澳洲能源對沖合約的正面公平價值變動，帶動集團營運盈利升4.1%至115.8億元。由於集團於2019年就EnergyAustralia零售業務商譽作出重大減值，故去年總盈利上升約1.5倍至114.6億元。

中電第四期中期股息為每股1.21元，連同首三次已付中期股息，去年總股息增0.6%至每股3.1元。

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主席米高嘉道理表示，經歷2020年，中國經濟比年初時強勁，中電銳意在中國內地，尤其粤港澳大灣區，進一步擴展投資。中電近日與南方電網聯手，投資南網能創股權投資基金，該基金的投資目標是大灣區的創新能源發展、新能源基建及智慧能源，這項投資是集團在區內考慮的多個初步機遇之一。

中電香港盈利升5% 智能電錶安裝數目料達100萬個

首席執行官藍凌志指，香港是集團業務核心所在，而另一重點市場則是中國內地，加上印度和澳洲，建構成中電多元化的業務組合。中電將繼續在香港進行數碼化計劃，當中智能電錶的安裝工程正全面進行，安裝數目可望提早於2021年達到100萬個。

香港電力業務營運盈利升5%至78.2億元，期內香港售電量為33,963百萬度，減少0.9%。中電指，社會增加採用大數據及雲端運算，帶動數據中心對電力需求持續上升，若非如此，全年售電量跌幅可能會更大。

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隨龍鼓灘發電廠新建的一台550 兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組投產，中電已達到燃氣發電佔總發電量約50%的目標。集團在同址興建另一台燃氣機組的工程亦已開始，同時海上液化天然氣接收站項目進展理想，海上工程已於12月展開。

印度營運盈利大減逾三成

海外業務方面，中電在印度的應佔營運盈利下跌33.5%至1.75億元。中電在印度的策略，將繼續專注發掘可再生能源和零碳排放項目，例如輸電資產。

至於澳洲，計入能源對沖合約公平價值的非現金變動，EnergyAustralia的營運盈利則升8%至16.9億元。

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編輯：陳韻妍