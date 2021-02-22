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【高銀財困】昔日白武士長實入稟控告潘蘇通　長實：相信事情是誤會，希望對方信守協議

股市 12:06 2021/02/22

分享：

長實入稟控告高銀金融大股東潘蘇通

長實集團 （01113） 旗下公司入稟控告高銀金融 （00530） 集團主席潘蘇通及旗下私人公司高鉎投資。長實接受查詢時表示，「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」

消息指，長實入稟事件，與潘蘇通早前與鷹君 （00041） 簽訂港鐵 （00066） 何文田站上蓋發展項目訂立框架協議有關。

潘蘇通向鷹君出售何文田站上蓋發展權詳情【下一頁】

消息指，高銀去年與長實簽訂一系列重組協議，協議內容包括長實取得潘蘇通持有的何文田站物業發展項目第一期的優先購買權。據有關優先購買權協議，若有任何潛在買家出價收購該項目部分或全部權益，長實有權提出拒絕，並以相同作價買入有關權益。據了解，當時已有潛在買家欲收購該項目部分權益。

鷹君於2月9日與潘蘇通、高銀地產及高鉎投資簽訂框架協議，將項目發展商的一切權利及責任更替予鷹君或其代名人。鷹君將承擔發展協議項下作為發展商的所有權利、享有權、義務及責任。鷹君已向港鐵支付總額10億元的可退還誠意金，而誠意金將由港鐵託管至2月25日，在此日前前，鷹君享有排他權利，可就何文田站上蓋發展項目進行盡職審查，並擬備最終協議，供潘蘇通等簽署。

相關文章：【潘蘇通旗下】何文田豪宅地盤判頭涉拖糧4個月　高銀：事件為工程分判商及工人間的勞資糾紛

相關文章：【高銀財困】遭入稟追5225萬元欠款　高銀金融主席潘蘇通已還款

 

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編輯：陳韻妍

港股 潘蘇通 高銀金融（00530） 鷹君（00041） 長實集團（01113） 何文田 港鐵 鷹君 高銀 港鐵

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